Терехов и Фостер обсудили Генплан: первые проекты воплотят в следующем году

Мэр Харькова Игорь Терехов 2 октября на Форуме мэров в Женеве обсудил с британским архитектором Норманом Фостером реализацию первых проектов в рамках Генерального плана развития города.

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. В частности, средства немецкого правительства в рамках проекта «UN4Kharkiv» ЕЭК ООН направят на: стратегию города по восстановлению экономики города, полное технико-экономическое обоснование создания научного микрорайона с жилой застройкой и зелеными зонами, международный конкурс по реновации здания ХОВА и прилегающей территории, конкурс по строительству нового жилья и усовершенствование старых панельных многоэтажек.

«Мэр города отметил, что проекты планируют воплотить в жизнь в течение следующего года», — добавили в мэрии.

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