Терехов і Фостер обговорили Генплан: перші проєкти втілять наступного року

Мер Харкова Ігор Терехов 2 жовтня на Форумі мерів у Женеві обговорив з британським архітектором Норманом Фостером реалізацію перших проєктів в межах Генерального плану розвитку міста.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Зокрема, кошти німецького уряду в межах проєкту «UN4Kharkiv» ЄЕК ООН спрямують на: стратегію міста щодо відновлення економіки міста, повне техніко-економічне обґрунтування створення наукового мікрорайону з житловою забудовою та зеленими зонами, міжнародний конкурс з реновації будівлі ХОВА та прилеглої території, конкурс з будівництва нового житла та вдосконалення старих панельних багатоповерхівок.

«Мер міста зазначив, що проєкти планується втілити в життя протягом наступного року», – додали в мерії.

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