Терехов і Фостер обговорили Генплан: перші проєкти втілять наступного року
Фото: Харківська міськрада
Мер Харкова Ігор Терехов 2 жовтня на Форумі мерів у Женеві обговорив з британським архітектором Норманом Фостером реалізацію перших проєктів в межах Генерального плану розвитку міста.
Про це повідомили у Харківській міськраді. Зокрема, кошти німецького уряду в межах проєкту «UN4Kharkiv» ЄЕК ООН спрямують на: стратегію міста щодо відновлення економіки міста, повне техніко-економічне обґрунтування створення наукового мікрорайону з житловою забудовою та зеленими зонами, міжнародний конкурс з реновації будівлі ХОВА та прилеглої території, конкурс з будівництва нового житла та вдосконалення старих панельних багатоповерхівок.
«Мер міста зазначив, що проєкти планується втілити в життя протягом наступного року», – додали в мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 13:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов 2 жовтня на Форумі мерів у Женеві обговорив з британським архітектором Норманом Фостером реалізацію перших проєктів в межах Генерального плану розвитку міста.".