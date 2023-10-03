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Терехов і Фостер обговорили Генплан: перші проєкти втілять наступного року

Суспільство 13:06   03.10.2023
Вікторія Яковенко
Терехов і Фостер обговорили Генплан: перші проєкти втілять наступного року Фото: Харківська міськрада

Мер Харкова Ігор Терехов 2 жовтня на Форумі мерів у Женеві обговорив з британським архітектором Норманом Фостером реалізацію перших проєктів в межах Генерального плану розвитку міста.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Зокрема, кошти німецького уряду в межах проєкту «UN4Kharkiv» ЄЕК ООН спрямують на: стратегію міста щодо відновлення економіки міста, повне техніко-економічне обґрунтування створення наукового мікрорайону з житловою забудовою та зеленими зонами, міжнародний конкурс з реновації будівлі ХОВА та прилеглої території, конкурс з будівництва нового житла та вдосконалення старих панельних багатоповерхівок.

«Мер міста зазначив, що проєкти планується втілити в життя протягом наступного року», – додали в мерії.

Читайте також: У Швейцарії Терехов зустрівся із представниками ООН

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 13:06;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов 2 жовтня на Форумі мерів у Женеві обговорив з британським архітектором Норманом Фостером реалізацію перших проєктів в межах Генерального плану розвитку міста.".