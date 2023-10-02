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У Швейцарії Терехов зустрівся із представниками ООН

Політика 20:32   02.10.2023
Олена Нагорна
У Швейцарії Терехов зустрівся із представниками ООН

У межах Форуму мерів, який зараз відбувається у Швейцарії, міський голова Харкова Ігор Терехов зустрічався із представниками ООН.

Так, мер поспілкувався з головою Постійної місії Німеччини при ООН у Женеві Катаріною Сташ та її заступником Ніколою Гільгофф, а також обговорив з німецькими партнерами низку проєктів з відновлення Харкова, які будуть представлені на конференції в Німеччині в червні 2024 року, пише пресслужба міськради.

Зазначається, що на зустрічі з Постійним представником Італії при ООН у Женеві Вінченцо Грассі Терехов заручився підтримкою Італії у відновленні Харкова та розповів про умови для інвесторів.

Ще на одній зустрічі заступник виконавчого директора Програми ООН із населених пунктів, помічник Генерального секретаря ООН Міхал Млинар запевнив Терехова у продовженні роботи програм ООН, які вже діють у Харкові.

Нагадаємо, Терехов бере участь у Форумі мерів, що проводиться Європейською економічною комісією ООН у Женеві 2-3 жовтня. Як повідомлялося, мета – знайти нових міжнародних партнерів та інвесторів, щоб залучити їх для відновлення Харкова.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах Форуму мерів, який зараз відбувається у Швейцарії, міський голова Харкова Ігор Терехов зустрічався із представниками ООН.".