Терехов поїхав до Швейцарії: шукає нових інвесторів для відбудови Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов у Швейцарії планує знайти нових міжнародних партнерів та інвесторів, щоб долучити їх для відновлення міста.

Терехов бере участь у Форумі мерів 2023, який проводиться Європейською економічною комісією ООН 2-3 жовтня у Женеві, повідомляє Харківська міськрада.

«Залучити європейські країни, усю світову спільноту допомагати нам відбудовувати постраждале житло та інфраструктуру. Між іншим, саме з такого форуму торік розпочалася наша потужна співпраця з розробки Генерального плану міста з британським архітектором Норманом Фостером», – зазначив мер.