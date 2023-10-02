Терехов поїхав до Швейцарії: шукає нових інвесторів для відбудови Харкова
Фото: Харківська міськрада
Мер Харкова Ігор Терехов у Швейцарії планує знайти нових міжнародних партнерів та інвесторів, щоб долучити їх для відновлення міста.
Терехов бере участь у Форумі мерів 2023, який проводиться Європейською економічною комісією ООН 2-3 жовтня у Женеві, повідомляє Харківська міськрада.
«Залучити європейські країни, усю світову спільноту допомагати нам відбудовувати постраждале житло та інфраструктуру. Між іншим, саме з такого форуму торік розпочалася наша потужна співпраця з розробки Генерального плану міста з британським архітектором Норманом Фостером», – зазначив мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 14:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у Швейцарії планує знайти нових міжнародних партнерів та інвесторів, щоб долучити їх для відновлення міста.".