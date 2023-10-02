Терехов уехал в Швейцарию: ищет новых инвесторов для восстановления Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов в Швейцарии намерен найти новых международных партнеров и инвесторов, чтобы привлечь их для восстановления города.

Терехов принимает участие в Форуме мэров, который проводится Европейской экономической комиссией ООН 2-3 октября в Женеве, сообщает Харьковский горсовет.

«Привлечь европейские страны, все мировое сообщество помогать нам восстанавливать пострадавшее жилье и инфраструктуру. Кроме того, именно с такого форума в прошлом году началось наше мощное сотрудничество по разработке Генерального плана города с британским архитектором Норманом Фостером», — отметил мэр.