Терехов уехал в Швейцарию: ищет новых инвесторов для восстановления Харькова
Фото: Харьковский горсовет
Мэр Харькова Игорь Терехов в Швейцарии намерен найти новых международных партнеров и инвесторов, чтобы привлечь их для восстановления города.
Терехов принимает участие в Форуме мэров, который проводится Европейской экономической комиссией ООН 2-3 октября в Женеве, сообщает Харьковский горсовет.
«Привлечь европейские страны, все мировое сообщество помогать нам восстанавливать пострадавшее жилье и инфраструктуру. Кроме того, именно с такого форума в прошлом году началось наше мощное сотрудничество по разработке Генерального плана города с британским архитектором Норманом Фостером», — отметил мэр.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в Швейцарии намерен найти новых международных партнеров и инвесторов, чтобы привлечь их для восстановления города.".