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Терехов уехал в Швейцарию: ищет новых инвесторов для восстановления Харькова

Общество 14:42   02.10.2023
Виктория Яковенко
Терехов уехал в Швейцарию: ищет новых инвесторов для восстановления Харькова Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов в Швейцарии намерен найти новых международных партнеров и инвесторов, чтобы привлечь их для восстановления города.

Терехов принимает участие в Форуме мэров, который проводится Европейской экономической комиссией ООН 2-3 октября в Женеве, сообщает Харьковский горсовет.

«Привлечь европейские страны, все мировое сообщество помогать нам восстанавливать пострадавшее жилье и инфраструктуру. Кроме того, именно с такого форума в прошлом году началось наше мощное сотрудничество по разработке Генерального плана города с британским архитектором Норманом Фостером», — отметил мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 14:42;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в Швейцарии намерен найти новых международных партнеров и инвесторов, чтобы привлечь их для восстановления города.".