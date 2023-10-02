В Швейцарии Терехов встретился с представителями ООН

В рамках Форума мэров, который сейчас проходит в Швейцарии, городской голова Харькова Игорь Терехов встречался с представителями ООН.

Так, мэр пообщался с главой Постоянной миссии Германии при ООН в Женеве Катариной Сташ и ее заместителем Николой Гильгофф, а также обсудил с немецкими партнерами ряд проектов по восстановлению Харькова, которые будут представлены на конференции в Германии в июне 2024 года, пишет пресс-служба горсовета.

Отмечается, что на встрече с Постоянным представителем Италии при ООН в Женеве Винченцо Грасси Терехов заручился поддержкой Италии в восстановлении Харькова и рассказал об условиях для инвесторов.

Еще на одной встрече заместитель исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам, помощник Генерального секретаря ООН Михал Млинар заверил Терехова в продолжении работы программ ООН, уже действующих в Харькове.

Напомним, Терехов принимает участие в Форуме мэров, который проводится Европейской экономической комиссией ООН в Женеве 2-3 октября. Как сообщалось, цель — найти новых международных партнеров и инвесторов, чтобы привлечь их для восстановления Харькова.