Набережная будущего и расширение Алексеевки: Терехов показал проекты (видео)
В Харькове разработали проекты реконструкции Лопанской набережной, территории перед Южным вокзалом, а также застройки Алексеевки и Немышли. Сегодня мэр Игорь Терехов презентовал их в Киеве на инвестиционном форуме «Kharkiv: Restart».
Визуализацию опубликовали в Telegram-каналах.
Как пишет пресс-служба горсовета, проект «Лопанская набережная» предусматривает создание открытого пространства для отдыха и творчества, а проект «Научный парк» — инновационного микрорайона смешанного использования, реконструкцию Привокзальной площади и создание уникальной зеленой зоны в Журавлевском гидропарке.
Также Терехов рассказал инвесторам о современном микрорайоне «город внутри города» на Алексеевке, где предусмотрено строительство нового жилья, офисов и объектов социальной сферы. Судя по видео, новая застройка планируется от окружной до берега Лозовеньковского водохранилища.
Еще один проект «Пригородный вокзал «Левада» предусматривает создание современного транспортного хаба и торгово-развлекательного культурного центра.
«Мы создаем новую экосистему города. Привлекаем кредитные ресурсы Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Многие проекты касаются транспортной инфраструктуры. Например, создание службы муниципального такси на электромобилях. Также планируем развивать «зеленую» энергетику. Мы уже имеем опыт установки солнечных электростанций», — сказал Терехов.
Читайте также: Терехов – о будущем Харькова без заводов и с культовым районом “Барабашово”
Новости по теме:
Вы читали новость: «Набережная будущего и расширение Алексеевки: Терехов показал проекты (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 20:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разработали проекты реконструкции Лопанской набережной, территории перед Южным вокзалом, а также застройки Алексеевки и Немышли. Сегодня мэр Игорь Терехов презентовал их в Киеве на инвестиционном форуме «Kharkiv: Restart».".