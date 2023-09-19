Набережная будущего и расширение Алексеевки: Терехов показал проекты (видео)

В Харькове разработали проекты реконструкции Лопанской набережной, территории перед Южным вокзалом, а также застройки Алексеевки и Немышли. Сегодня мэр Игорь Терехов презентовал их в Киеве на инвестиционном форуме «Kharkiv: Restart».

Визуализацию опубликовали в Telegram-каналах.

Как пишет пресс-служба горсовета, проект «Лопанская набережная» предусматривает создание открытого пространства для отдыха и творчества, а проект «Научный парк» — инновационного микрорайона смешанного использования, реконструкцию Привокзальной площади и создание уникальной зеленой зоны в Журавлевском гидропарке.

Также Терехов рассказал инвесторам о современном микрорайоне «город внутри города» на Алексеевке, где предусмотрено строительство нового жилья, офисов и объектов социальной сферы. Судя по видео, новая застройка планируется от окружной до берега Лозовеньковского водохранилища.

Еще один проект «Пригородный вокзал «Левада» предусматривает создание современного транспортного хаба и торгово-развлекательного культурного центра.

«Мы создаем новую экосистему города. Привлекаем кредитные ресурсы Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Многие проекты касаются транспортной инфраструктуры. Например, создание службы муниципального такси на электромобилях. Также планируем развивать «зеленую» энергетику. Мы уже имеем опыт установки солнечных электростанций», — сказал Терехов.