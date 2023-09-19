Набережна майбутнього і розширення Олексіївки: Терехов показав проєкти (відео)

У Харкові розробили проєкти реконструкції Лопанської набережної, території перед Південним вокзалом, а також забудови Олексіївки та Немишлі. Сьогодні мер Ігор Терехов презентував їх у Києві на інвестиційному форумі “Kharkiv: Restart”.

Візуалізацію опублікували у телеграм-каналах.

Як пише пресслужба міськради, проєкт “Лопанська набережна” передбачає створення відкритого простору для відпочинку та творчості, а проєкт “Науковий парк” – інноваційного мікрорайону змішаного використання, реконструкцію Привокзальної площі та створення унікальної зеленої зони у Журавлівському гідропарку.

Також Терехов розповів інвесторам про сучасний мікрорайон “місто всередині міста” на Олексіївці, де передбачено будівництво нового житла, офісів та об’єктів соціальної сфери. Судячи із відео, нова забудова планується від окружної до берега Лозовеньківського водосховища.

Ще один проєкт “Приміський вокзал “Левада” передбачає створення сучасного транспортного хабу та торговельно-розважального культурного центру.

“Ми створюємо нову екосистему міста. Залучаємо кредитні ресурси Європейського інвестиційного банку і Європейського банку реконструкції та розвитку. Багато проєктів стосуються транспортної інфраструктури. Наприклад, створення служби муніципального таксі на електромобілях. Також плануємо розвивати «зелену» енергетику. Ми вже маємо досвід встановлення сонячних електростанцій”, – сказав Терехов.