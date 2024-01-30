Отстроить 157 домов за 1 млрд грн планируют в Харькове в этом году

В планах на 2024 год в Харькове – восстановление 157 разрушенных россиянами жилых домов, начало строительства двух станций метро и закупка электробусов.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Мы хотим отстроить в этом году 157 жилых домов, мы заложили соответствующие средства в бюджете Харькова. Это более 1 миллиарда гривен. Кроме того, мы ничего не отменяем. Я рассчитываю на то, что до конца года проведем тендер на закупку электробусов. Мы получили 15 миллионов евро от наших международных партнеров на этот тендер. Кроме того, я уверен в том, что мы начнем строить две станции метро, средства на это тоже есть. Есть уже участники тендера, желающие участвовать в этом тендере», – отметил мэр.