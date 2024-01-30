Live
  • Вт 30.01.2024
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 37.89
  • EUR 41

Отстроить 157 домов за 1 млрд грн планируют в Харькове в этом году

Общество 14:02   30.01.2024
Виктория Яковенко
Отстроить 157 домов за 1 млрд грн планируют в Харькове в этом году

В планах на 2024 год в Харькове – восстановление 157 разрушенных россиянами жилых домов, начало строительства двух станций метро и закупка электробусов.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Мы хотим отстроить в этом году 157 жилых домов, мы заложили соответствующие средства в бюджете Харькова. Это более 1 миллиарда гривен. Кроме того, мы ничего не отменяем. Я рассчитываю на то, что до конца года проведем тендер на закупку электробусов. Мы получили 15 миллионов евро от наших международных партнеров на этот тендер. Кроме того, я уверен в том, что мы начнем строить две станции метро, средства на это тоже есть. Есть уже участники тендера, желающие участвовать в этом тендере», – отметил мэр.

Читайте также: «Все зависит от военных» — Терехов о возможном наступлении РФ на Харьков

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Уточняем, где это было» — Терехов о взрыве в Харькове
«Уточняем, где это было» — Терехов о взрыве в Харькове
30.01.2024, 12:38
РФ из С-300 попала вблизи одного из поселков Харьковского района – Мельник
РФ из С-300 попала вблизи одного из поселков Харьковского района – Мельник
30.01.2024, 12:45
Главные новости Харькова: сбитые «шахеды», бои за Табаевку, «прилет» в области
Главные новости Харькова: сбитые «шахеды», бои за Табаевку, «прилет» в области
30.01.2024, 15:27
Идеальная ПВО. Чем, как и возможно ли защитить Харьков от ракетных ударов РФ
Идеальная ПВО. Чем, как и возможно ли защитить Харьков от ракетных ударов РФ
30.01.2024, 14:16
«На данный момент без пострадавших» — Синегубов об ударе по Харьковщине
«На данный момент без пострадавших» — Синегубов об ударе по Харьковщине
30.01.2024, 12:55
«Все зависит от военных» — Терехов о возможном наступлении РФ на Харьков
«Все зависит от военных» — Терехов о возможном наступлении РФ на Харьков
30.01.2024, 13:40

Новости по теме:

12:48
67 млн на образование и 25 млн на воинские части: изменения в бюджете Харькова
16:27
«Ощутят все громады» — Синегубов об изъятии НДФЛ военных на Харьковщине
12:11
Бюджет на 2024 год утвердили на сессии Харьковского облсовета
09:37
Город на Харьковщине недополучит 70 млн грн — приняли бюджет
11:22
8 тыс. грн – детям погибших воинов: когда начнут выплачивать — мэрия Харькова

Вы читали новость: «Отстроить 157 домов за 1 млрд грн планируют в Харькове в этом году»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 14:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В планах на 2024 год в Харькове – восстановление 157 разрушенных россиянами жилых домов, начало строительства двух станций метро и закупка электробусов.".