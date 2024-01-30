Отстроить 157 домов за 1 млрд грн планируют в Харькове в этом году
В планах на 2024 год в Харькове – восстановление 157 разрушенных россиянами жилых домов, начало строительства двух станций метро и закупка электробусов.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Мы хотим отстроить в этом году 157 жилых домов, мы заложили соответствующие средства в бюджете Харькова. Это более 1 миллиарда гривен. Кроме того, мы ничего не отменяем. Я рассчитываю на то, что до конца года проведем тендер на закупку электробусов. Мы получили 15 миллионов евро от наших международных партнеров на этот тендер. Кроме того, я уверен в том, что мы начнем строить две станции метро, средства на это тоже есть. Есть уже участники тендера, желающие участвовать в этом тендере», – отметил мэр.
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 14:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В планах на 2024 год в Харькове – восстановление 157 разрушенных россиянами жилых домов, начало строительства двух станций метро и закупка электробусов.".