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«Все зависит от военных» — Терехов о возможном наступлении РФ на Харьков

Общество 13:40   30.01.2024
Виктория Яковенко
«Все зависит от военных» — Терехов о возможном наступлении РФ на Харьков Фото: Елена Нагорная

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал заявления о возможном новом наступлении РФ на город.

«Планы РФ с первых минут этой войны – были захват всей страны. Но это им не удалось и не удастся никогда. Мы обязательно победим. Что касается их расчетов, что они хотят захватить тот или иной город, все это зависит от наших военных. И я благодарен нашим военным, защищающим нашу землю, защищающим Харьков. Уверен, что наши ВСУ не дадут возможности врагу продвигаться в сторону Харькова», — отметил мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 13:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал заявления о возможном новом наступлении РФ на город.".