«Все зависит от военных» — Терехов о возможном наступлении РФ на Харьков
Фото: Елена Нагорная
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал заявления о возможном новом наступлении РФ на город.
«Планы РФ с первых минут этой войны – были захват всей страны. Но это им не удалось и не удастся никогда. Мы обязательно победим. Что касается их расчетов, что они хотят захватить тот или иной город, все это зависит от наших военных. И я благодарен нашим военным, защищающим нашу землю, защищающим Харьков. Уверен, что наши ВСУ не дадут возможности врагу продвигаться в сторону Харькова», — отметил мэр.
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 13:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал заявления о возможном новом наступлении РФ на город.".