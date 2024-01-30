«Все зависит от военных» — Терехов о возможном наступлении РФ на Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал заявления о возможном новом наступлении РФ на город.

«Планы РФ с первых минут этой войны – были захват всей страны. Но это им не удалось и не удастся никогда. Мы обязательно победим. Что касается их расчетов, что они хотят захватить тот или иной город, все это зависит от наших военных. И я благодарен нашим военным, защищающим нашу землю, защищающим Харьков. Уверен, что наши ВСУ не дадут возможности врагу продвигаться в сторону Харькова», — отметил мэр.