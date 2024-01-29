Зачем россияне перегруппировали военные силы к северу от Харькова — Машовец

В составе группировки войск «Белгород» в январе произошла перегруппировка части сил и средств ГВ противника «Запад», главным образом из состава 11-го армейского корпуса (АК), сообщает военный обозреватель группы «ИС» Константин Машовец. Этих сил не хватит для захвата области, но для диверсионных рейдов и увеличения обстрелов приграничья – вполне.

После перегруппировки в ГП «Белгород» теперь личного состава – 12 558 военнослужащих (по численности это полнокровная мотострелковая дивизия полного состава), танков – 112 единиц, боевых бронированных машин (ББМ), включая бронеавтомобили – 197, артиллерийских систем (АС), калибром от 100-мм, включая минометы – 361, реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 31, перечисляет Машовец.

С воздуха поддержку частям и подразделениям ГВ «Белгород» осуществляют 14-й истребительный авиационный полк (иап) с авиабазы (АБ) Курск (аэродром совместного использования) – до 18-20 единиц боеготовых Су-30СМ; 18-й штурмовой авиационный полк (шап), с АБ Белгород (аэродром совместного использования), до 14-15-и боеготовых Су-25СМ + до 4-х Су-25УБМ (вероятно, перемещены либо на АБ Курск, либо АБ Балтимор); 332-й вертолетный полк армейской авиации (АА), с АБ Курск (аэродром совместного использования) + 2 полевых аэродрома передового базирования, до 8-10 Ми-28Н, до 10 Ми-35М, 4-5 единиц Ми-8МТВ.

«Наличие достаточно значительной артиллерийской составляющей, но при этом, большую часть которой составляет именно противотанковая артиллерия, говорит о стремлении в первую очередь сковывать наши войска на этом направлении путем постоянных артобстрелов, и при необходимости – обороняться, а не ломиться в» глубокое наступление»», — отметил Машовец.

А вот наличие в составе ГВ «Белгород» значительной составляющей войск СпН (сразу до 3-х сводных отрядов) и двух штурмовых отрядов говорит о том, что россияне планируют разведывательно-диверсионные рейды на территорию Харьковщины, прогнозирует Машовец.

«Общее увеличение численности УГВ «Белгород» по сравнению с началом января составило на данный момент примерно 1000 военнослужащих. По большому счету, это невозможно считать «существенным наращиванием» наступательных возможностей данной группировки войск противника. «Теоретически» значительное по объему, размаху и глубине наступление противника на Харьков с северного и северо-западного направления возможно. Но, на данный момент, с практической точки зрения выглядит – маловероятным», — резюмировал военный эксперт.

Естественно, россияне могут попытаться снова захватить пару пограничных сел. Но сейчас эта акция лишена какого-либо адекватного смысла. Кроме какого-то пропагандистского.