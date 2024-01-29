Навіщо росіяни перегрупували військові сили на північ від Харкова – Машовець
У складі угруповання військ “Бєлгород” у січні відбулося перегрупування частини сил і засобів противника “Захід”, переважно зі складу 11-го армійського корпусу (АК), повідомляє військовий оглядач групи “ІС” Костянтин Машовець. Цих сил не вистачить для захоплення області, але для диверсійних рейдів і збільшення обстрілів прикордоння цілком.
Після перегрупування на цій ділянці фронту тепер особового складу – 12 558 військовослужбовців (за чисельністю це повнокровна мотострілецька дивізія повного складу), танків – 112 одиниць, бойових броньованих машин (ББМ), включаючи бронеавтомобілі – 197, артилерійських систем (АС) 100-мм, враховуючи міномети – 361, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 31, перераховує Машовець.
Із повітря підтримку частин і підрозділів “Бєлгород” здійснюють 14-й винищувальний авіаційний полк із авіабази Курськ (аеродром спільного використання) – до 18-20 одиниць боєготових Су-30СМ; 18-й штурмовий авіаційний полк, з АБ Бєлгород (аеродром спільного використання), до 14-15 боєготових Су-25СМ + до 4-х Су-25УБМ (ймовірно, переміщені або на АБ Курськ, або АБ Балтімор) ; 332-й вертолітний полк армійської авіації (АА), з АБ Курськ (аеродром спільного використання) + 2 польові аеродроми передового базування, до 8-10 Мі-28Н, до 10 Мі-35М, 4-5 одиниць Мі-8МТВ.
«Досить значної артилерійської складової, але більшу частину її складає саме протитанкова артилерія, і це говорить про прагнення насамперед сковувати наші війська на цьому напрямку шляхом постійних артобстрілів, і за необхідності – оборонятися, а не “ломитися” в глибокий наступ». , – зазначив Машовець.
А ось наявність у складі “Бєлгород” значної частини військ СпН (відразу до 3-х зведених загонів) та двох штурмових загонів говорить про те, що росіяни планують розвідувально-диверсійні рейди на територію Харківщини, прогнозує Машовець.
«Загальне збільшення чисельності УГВ “Бєлгород” порівняно з початком січня становило на цей час приблизно 1000 військовослужбовців. За великим рахунком, це неможливо вважати “суттєвим нарощуванням” наступальних можливостей даного угруповання військ противника. “Теоретично” значний за обсягом, розмахом і глибиною наступ противника на Харків з північного та північно-західного напряму можливий. Але зараз, з практичного погляду, виглядає малоймовірним», – резюмував військовий експерт.
Звичайно, росіяни можуть спробувати знову захопити пару прикордонних сіл. Але зараз ця акція позбавлена якогось адекватного змісту. Окрім пропагандистського.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: диверсионные группы, дрг, обстріли, рф, села, Силы, харківщина, Харьковвская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 10:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У складі угруповання військ “Бєлгород” у січні відбулося перегрупування частини сил і засобів противника “Захід”, переважно зі складу 11-го армійського корпусу (АК), повідомляє військовий оглядач групи “ІС” Костянтин Машовець. Цих сил не вистачить для захоплення області, але для диверсійних рейдів і збільшення обстрілів прикордоння цілком.".