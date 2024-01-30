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«Все залежить від військових» – Терехов про можливий наступ РФ на Харків

Суспільство 13:40   30.01.2024
Вікторія Яковенко
«Все залежить від військових» – Терехов про можливий наступ РФ на Харків Фото: Олена Нагорна

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував заяви про можливий новий наступ РФ на місто.

«Плани РФ з перших хвилин цієї війни – було захоплення всієї країни. Але це їм не вдалося, і не вдасться ніколи. Ми обов’язково переможемо. Що стосується їх розрахунків, що вони хочуть захопити те чи інше місто, все це залежить він наших військових. І я вдячний нашим військовим, які боронять нашу землю, захищають Харків. Впевнений наші ЗСУ не дадуть можливості ворогу просуватися у бік Харкова», – зазначив мер.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 13:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував заяви про можливий новий наступ РФ на місто.".