«Все залежить від військових» – Терехов про можливий наступ РФ на Харків
Фото: Олена Нагорна
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував заяви про можливий новий наступ РФ на місто.
«Плани РФ з перших хвилин цієї війни – було захоплення всієї країни. Але це їм не вдалося, і не вдасться ніколи. Ми обов’язково переможемо. Що стосується їх розрахунків, що вони хочуть захопити те чи інше місто, все це залежить він наших військових. І я вдячний нашим військовим, які боронять нашу землю, захищають Харків. Впевнений наші ЗСУ не дадуть можливості ворогу просуватися у бік Харкова», – зазначив мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 13:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував заяви про можливий новий наступ РФ на місто.".