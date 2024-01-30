Відбудувати 157 будинків за 1 млрд грн планують у Харкові цьогоріч

У планах на 2024 рік у Харкові – відновлення 157 зруйнованих росіянами житлових будинків, початок будівництва двох станцій метро та закупівля електробусів.

Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ми хочемо відбудувати на цей рік 157 житлових будинків, ми заклали відповідні кошти у бюджеті Харкова. Це більш ніж 1 мільярд гривень. Крім цього, ми нічого не скасовуємо. Я розраховую на те, що до кінця року проведемо тендер на закупівлю електробусів. Ми отримали 15 мільйоні євро від наших міжнародних партнерів на цей тендер. Крім цього, я впевнений в тому, що ми розпочнемо будувати дві станції метро, кошти на це теж є. Є вже учасники тендеру, які бажають брати участь у цьому тендері», – зазначив мер.