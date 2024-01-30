Live
  • Вт 30.01.2024
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 37.89
  • EUR 41

Відбудувати 157 будинків за 1 млрд грн планують у Харкові цьогоріч

Суспільство 14:02   30.01.2024
Вікторія Яковенко
Відбудувати 157 будинків за 1 млрд грн планують у Харкові цьогоріч

У планах на 2024 рік у Харкові – відновлення 157 зруйнованих росіянами житлових будинків, початок будівництва двох станцій метро та закупівля електробусів.

Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ми хочемо відбудувати на цей рік 157 житлових будинків, ми заклали відповідні кошти у бюджеті Харкова. Це більш ніж 1 мільярд гривень. Крім цього, ми нічого не скасовуємо. Я розраховую на те, що до кінця року проведемо тендер на закупівлю електробусів. Ми отримали 15 мільйоні євро від наших міжнародних партнерів на цей тендер. Крім цього, я впевнений в тому, що ми розпочнемо будувати дві станції метро, кошти на це теж є. Є вже учасники тендеру, які бажають брати участь у цьому тендері», – зазначив мер.

Читайте також: «Все залежить від військових» – Терехов про можливий наступ РФ на Харків

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова: збиті “шахеди”, бої за Табаївку, “прильот” в області
Головні новини Харкова: збиті “шахеди”, бої за Табаївку, “прильот” в області
30.01.2024, 15:27
Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи
Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи
30.01.2024, 11:50
Пошкоджений ударом РФ виш у центрі Харкова: екологи порахували збитки
Пошкоджений ударом РФ виш у центрі Харкова: екологи порахували збитки
30.01.2024, 15:23
На ремонті дороги на Харківщині розікрали 800 тис. грн: подробиці
На ремонті дороги на Харківщині розікрали 800 тис. грн: подробиці
30.01.2024, 14:47
Пішла з дому і не повернулась: шукають неповнолітню дівчину з Салтівки
Пішла з дому і не повернулась: шукають неповнолітню дівчину з Салтівки
30.01.2024, 14:17
Ідеальна ППО. Чим, як і чи можливо захистити Харків від ракетних ударів РФ
Ідеальна ППО. Чим, як і чи можливо захистити Харків від ракетних ударів РФ
30.01.2024, 14:16

Новини за темою:

12:48
67 млн – на освіту й 25 млн – на військові частини: зміни у бюджеті Харкова
16:27
“Відчують усі громади” – Синєгубов про вилучення ПДФО військових на Харківщині
12:11
Бюджет на 2024 рік затвердили на сесії Харківської облради
09:37
Місто на Харківщині недоотримає 70 млн грн – ухвалили бюджет
11:22
8 тис. грн – дітям загиблих воїнів: коли почнуть виплачувати – мерія Харкова

Ви читали новину: «Відбудувати 157 будинків за 1 млрд грн планують у Харкові цьогоріч»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 14:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У планах на 2024 рік у Харкові – відновлення 157 зруйнованих росіянами житлових будинків, початок будівництва двох станцій метро та закупівля електробусів.".