Відбудувати 157 будинків за 1 млрд грн планують у Харкові цьогоріч
У планах на 2024 рік у Харкові – відновлення 157 зруйнованих росіянами житлових будинків, початок будівництва двох станцій метро та закупівля електробусів.
Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Ми хочемо відбудувати на цей рік 157 житлових будинків, ми заклали відповідні кошти у бюджеті Харкова. Це більш ніж 1 мільярд гривень. Крім цього, ми нічого не скасовуємо. Я розраховую на те, що до кінця року проведемо тендер на закупівлю електробусів. Ми отримали 15 мільйоні євро від наших міжнародних партнерів на цей тендер. Крім цього, я впевнений в тому, що ми розпочнемо будувати дві станції метро, кошти на це теж є. Є вже учасники тендеру, які бажають брати участь у цьому тендері», – зазначив мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 14:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У планах на 2024 рік у Харкові – відновлення 157 зруйнованих росіянами житлових будинків, початок будівництва двох станцій метро та закупівля електробусів.".