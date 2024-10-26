Россияне обстрелами повредили газопровод в Харьковской области
Последствия обстрелов за сутки в Харьковской области сообщил начальник Нацполиции региона Владимир Тимошко.
▪️ 23:53 Купянский р-н, Купянск. В результате обстрела горел гараж, повреждены 2 частных дома. Поврежден газопровод.
▪️ 12:35 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Гурьев Казачок. Вражеский FPV-дрон упал на здание, в результате чего возник пожар. Уничтожен частный дом.
▪️ 08:00 Изюмский р-н, Боровская ТГ, поселок Боровая. В результате обстрела РСЗО повреждены 6 частных домов. Погибла 61-летняя женщина.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Владимир Тимошко, газопровод, Нацполиция, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 10:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия обстрелов за сутки в Харьковской области сообщил начальник Нацполиции региона Владимир Тимошко.".