Газ відключать у частині населених пунктів Харківщини

Про призупинку газопостачання попередила Харківська філія “Газмережі”. Газ відключать через ремонтні роботи.

“Газмережі” відремонтують газопровід у Мереф’янській громаді. На час проведення Харківською філією “Газмережі” ремонту одного з розподільних газопроводів, що забезпечує газом мешканців Мереф’янської громади, буде тимчасово призупинено газопостачання у наступних населених пунктах: селище Утківка; селище Селекційне; місто Мерефа, по вулицях: вул. Лозівська; в’їзд Лозівський; вул. Заборянська; вул. Юрченка Олександра; вул. Кільцева; вул. Ігоря Сікорського“, — попередили у ХФ “Газмережі” вранці 14 червня.

Газопостачання припинять 18 червня о 9:00, а відновити планують за добу – о 9 ранку 19 червня.