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Газ відключать у частині населених пунктів Харківщини

Суспільство 08:16   14.06.2024
Оксана Горун
Газ відключать у частині населених пунктів Харківщини

Про призупинку газопостачання попередила Харківська філія “Газмережі”. Газ відключать через ремонтні роботи.

Газмережі” відремонтують газопровід у Мереф’янській громаді. На час проведення Харківською філією “Газмережі” ремонту одного з розподільних газопроводів, що забезпечує газом мешканців Мереф’янської громади, буде тимчасово призупинено газопостачання у наступних населених пунктах: селище Утківка; селище Селекційне; місто Мерефа, по вулицях: вул. Лозівська; в’їзд Лозівський; вул. Заборянська; вул. Юрченка Олександра; вул. Кільцева; вул. Ігоря Сікорського“, — попередили у ХФ “Газмережі” вранці 14 червня.

Газопостачання припинять 18 червня о 9:00, а відновити планують за добу – о 9 ранку 19 червня.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 08:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про призупинку газопостачання попередила Харківська філія “Газмережі”. Газ відключать через ремонтні робот".