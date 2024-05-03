Газ з’явився у 37 приватних будинках Харкова після ремонту

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» відновили газопостачання у 37 приватних будинках у Холодногірському районі міста.

«Після проведення ремонту на пошкоджених унаслідок удару УМПБ газопроводах одразу поновили газопостачання до осель харків’ян. Відновлення відбувалися з дотриманням Правил безпеки», – розповіли в установі.