Газ з’явився у 37 приватних будинках Харкова після ремонту
Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» відновили газопостачання у 37 приватних будинках у Холодногірському районі міста.
«Після проведення ремонту на пошкоджених унаслідок удару УМПБ газопроводах одразу поновили газопостачання до осель харків’ян. Відновлення відбувалися з дотриманням Правил безпеки», – розповіли в установі.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: газ, ремонт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 21:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» відновили газопостачання у 37 приватних будинках у Холодногірському районі міста.".