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Газ з’явився у 37 приватних будинках Харкова після ремонту

Суспільство 21:38   03.05.2024
Оксана Якушко
Газ з’явився у 37 приватних будинках Харкова після ремонту

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» відновили газопостачання у 37 приватних будинках у Холодногірському районі міста.

«Після проведення ремонту на пошкоджених унаслідок удару УМПБ газопроводах одразу поновили газопостачання до осель харків’ян. Відновлення відбувалися з дотриманням Правил безпеки», – розповіли в установі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 21:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» відновили газопостачання у 37 приватних будинках у Холодногірському районі міста.".