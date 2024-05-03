Газ появился в 37 частных домах Харькова после ремонта
Фото: Харьковский филиал «Газосети»
Специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» возобновили газоснабжение в 37 частных домах в Холодногорском районе города.
«После проведения ремонта на поврежденных вследствие удара УМПБ газопроводах сразу возобновили газоснабжение в дома харьковчан. Восстановление проходили с соблюдением Правил безопасности», — рассказали в учреждении.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: газ, ремонт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 21:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» возобновили газоснабжение в 37 частных домах в Холодногорском районе города.".