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Газ появился в 37 частных домах Харькова после ремонта

Общество 21:38   03.05.2024
Оксана Якушко
Газ появился в 37 частных домах Харькова после ремонта Фото: Харьковский филиал «Газосети»

Специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» возобновили газоснабжение в 37 частных домах в Холодногорском районе города.

«После проведения ремонта на поврежденных вследствие удара УМПБ газопроводах сразу возобновили газоснабжение в дома харьковчан. Восстановление проходили с соблюдением Правил безопасности», — рассказали в учреждении.

Читайте также: Газоснабжение временно прекратили после удара УМБП в частных домах Харькова

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 21:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» возобновили газоснабжение в 37 частных домах в Холодногорском районе города.".