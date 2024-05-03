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Газоснабжение временно прекратили после удара УМБП в частных домах Харькова

Общество 18:48   03.05.2024
Оксана Якушко
Газоснабжение временно прекратили после удара УМБП в частных домах Харькова Фото: Газсети

Из-за поврежденных газопроводов в результате удара УМБП в некоторые частные дома на Холодной горе временно прекратили газоснабжение, сообщил Харьковский городской филиал «Газсети».

В настоящее время газовики работают на месте сегодняшнего обстрела в Холодногорском районе. Они локализовали утечки газа.

Продолжается ремонт на поврежденных газопроводах, чтобы оперативно возобновить газоснабжение в дома харьковчан, где это технически возможно, рассказали в «Газсети».

Напомним, около 14:00 в Харькове был слышен взрыв. Мэр Харькова сообщил, что «прилет» зафиксировали в Холодногорском районе. Игорь Терехов добавил, что из-за удара разрушены несколько домов, под завалами находятся люди. По состоянию на 14:24 было известно об одном пострадавшем — это 78-летний мужчина. Он получил острую реакцию на стресс. Также погибла женщина пенсионного возраста. Позже Синегубов сообщил об еще одном пострадавшем — 66-летний мужчина получил акубаротравму.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 18:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за поврежденных газопроводов в результате удара УМБП в некоторые частные дома на Холодной горе временно прекратили газоснабжение, сообщил Харьковский городской филиал «Газсети».".