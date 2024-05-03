Газоснабжение временно прекратили после удара УМБП в частных домах Харькова

Из-за поврежденных газопроводов в результате удара УМБП в некоторые частные дома на Холодной горе временно прекратили газоснабжение, сообщил Харьковский городской филиал «Газсети».

В настоящее время газовики работают на месте сегодняшнего обстрела в Холодногорском районе. Они локализовали утечки газа.

Продолжается ремонт на поврежденных газопроводах, чтобы оперативно возобновить газоснабжение в дома харьковчан, где это технически возможно, рассказали в «Газсети».

Напомним, около 14:00 в Харькове был слышен взрыв. Мэр Харькова сообщил, что «прилет» зафиксировали в Холодногорском районе. Игорь Терехов добавил, что из-за удара разрушены несколько домов, под завалами находятся люди. По состоянию на 14:24 было известно об одном пострадавшем — это 78-летний мужчина. Он получил острую реакцию на стресс. Также погибла женщина пенсионного возраста. Позже Синегубов сообщил об еще одном пострадавшем — 66-летний мужчина получил акубаротравму.