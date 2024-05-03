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Под завалами находятся люди – Терехов об ударе по Харькову

Происшествия 14:23   03.05.2024
Виктория Яковенко
Под завалами находятся люди – Терехов об ударе по Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что на месте удара в городе идет поисково-спасательная операция.

«Под ударом — частный центр Харькова, разрушены несколько домов, под завалами находятся люди», — отметил мэр.

Напомним, около 14:00 в Харькове был слышен взрыв. До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ по области. Глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилет» зафиксировали в Холодногорском районе. Предварительно, россияне ударили КАБ.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 14:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что на месте удара в городе идет поисково-спасательная операция.".