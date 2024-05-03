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Під завалами знаходяться люди – Терехов про удар по Харкову

Події 14:23   03.05.2024
Вікторія Яковенко
Під завалами знаходяться люди – Терехов про удар по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що на місці удару в місті триває пошуково-рятувальна операція.

«Під ударом приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків, під завалами знаходяться люди», – зазначив мер.

Нагадаємо, близько 14:00 у Харкові було чутно вибух. До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБ по області. Голова ХОВА Олег Синегубов підтверджував, що окупанти завдають ударів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “приліт” зафіксували у Холодногірському районі. Попередньо, росіяни вдарили КАБ.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 14:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що на місці удару в місті триває пошуково-рятувальна операція.".