У Харкові пролунав вибух – Терехов

Близько 14:00 у Харкові було чутно вибух.

Інформацію про вибух підтвердив мер міста Ігор Терехов.

Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдають ударів.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБів на Харківщині.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях.

Про загрозу КАБів повідомляв і начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.