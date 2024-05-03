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У Харкові пролунав вибух – Терехов

Події 14:04   03.05.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові пролунав вибух – Терехов

Близько 14:00 у Харкові було чутно вибух.

Інформацію про вибух підтвердив мер міста Ігор Терехов.

Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдають ударів.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБів на Харківщині.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях.

Про загрозу КАБів повідомляв і начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 14:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:00 у Харкові було чутно вибух.".