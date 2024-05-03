В Харькове был слышен взрыв — Терехов

Около 14:00 в Харькове был слышен взрыв.

Информацию о взрыве подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты наносят удары.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБов в Харьковской области.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях.

Об угрозе КАБов сообщал и начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.