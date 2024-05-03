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В Харькове был слышен взрыв — Терехов

Происшествия 14:04   03.05.2024
Виктория Яковенко
В Харькове был слышен взрыв — Терехов

Около 14:00 в Харькове был слышен взрыв.

Информацию о взрыве подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты наносят удары.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБов в Харьковской области.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях.

Об угрозе КАБов сообщал и начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 14:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:00 в Харькове был слышен взрыв.".