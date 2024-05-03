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Вибух чули у Харкові: Синєгубов і Терехов повідомили, куди «прилетіло»

Події 14:17   03.05.2024
Вікторія Яковенко
Вибух чули у Харкові: Синєгубов і Терехов повідомили, куди «прилетіло»

У Харкові зафіксували «приліт» в Холодногірському районі, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Приліт у зону житлової забудови. Щодо постраждалих – інформація уточнюється. Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами», – написав мер.

Попередньо, росіяни вдарили КАБ, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Є загорання приватного будинку.

Нагадаємо, близько 14:00 у Харкові було чутно вибух. До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБ по області. Голова ХОВА Олег Синегубов підтверджував, що окупанти завдають ударів.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 14:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зафіксували «приліт» в Холодногірському районі, повідомив мер міста Ігор Терехов.".