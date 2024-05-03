Вибух чули у Харкові: Синєгубов і Терехов повідомили, куди «прилетіло»
У Харкові зафіксували «приліт» в Холодногірському районі, повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Приліт у зону житлової забудови. Щодо постраждалих – інформація уточнюється. Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами», – написав мер.
Попередньо, росіяни вдарили КАБ, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Є загорання приватного будинку.
Нагадаємо, близько 14:00 у Харкові було чутно вибух. До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБ по області. Голова ХОВА Олег Синегубов підтверджував, що окупанти завдають ударів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, прилет, сінєгубов, терехов, трамвай, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 14:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зафіксували «приліт» в Холодногірському районі, повідомив мер міста Ігор Терехов.".