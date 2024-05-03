Вибух чули у Харкові: Синєгубов і Терехов повідомили, куди «прилетіло»

У Харкові зафіксували «приліт» в Холодногірському районі, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Приліт у зону житлової забудови. Щодо постраждалих – інформація уточнюється. Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами», – написав мер.

Попередньо, росіяни вдарили КАБ, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Є загорання приватного будинку.

Нагадаємо, близько 14:00 у Харкові було чутно вибух. До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБ по області. Голова ХОВА Олег Синегубов підтверджував, що окупанти завдають ударів.