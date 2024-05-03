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Взрыв слышали в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили, куда «прилетело»

Происшествия 14:17   03.05.2024
Виктория Яковенко
Взрыв слышали в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили, куда «прилетело» Скриншот

В Харькове зафиксировали «прилет» в Холодногорском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Прилет» в зону жилой застройки. Относительно пострадавших информация уточняется. Известно, что повреждения получил трамвай с пассажирами», — написал мэр.

Предварительно, россияне ударили КАБ, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Есть возгорание частного дома.

Напомним, около 14:00 в Харькове был слышен взрыв. До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ по области. Глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 14:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове зафиксировали «прилет» в Холодногорском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов.".