Взрыв слышали в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили, куда «прилетело»
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В Харькове зафиксировали «прилет» в Холодногорском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Прилет» в зону жилой застройки. Относительно пострадавших информация уточняется. Известно, что повреждения получил трамвай с пассажирами», — написал мэр.
Предварительно, россияне ударили КАБ, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Есть возгорание частного дома.
Напомним, около 14:00 в Харькове был слышен взрыв. До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ по области. Глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, прилет, синегубов, терехов, трамвай, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 14:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове зафиксировали «прилет» в Холодногорском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов.".