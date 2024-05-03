Взрыв слышали в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили, куда «прилетело»

В Харькове зафиксировали «прилет» в Холодногорском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Прилет» в зону жилой застройки. Относительно пострадавших информация уточняется. Известно, что повреждения получил трамвай с пассажирами», — написал мэр.

Предварительно, россияне ударили КАБ, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Есть возгорание частного дома.

Напомним, около 14:00 в Харькове был слышен взрыв. До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ по области. Глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары.