Уже известно об одном пострадавшем из-за удара по Харькову – Синегубов

По состоянию на 14:24 известно об одном пострадавшем в результате удара РФ по Харькову. У него – острая реакция на стресс.

«Поврежден частный дом. Обзор продолжается», – сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, около 14:00 в Харькове был слышен взрыв. До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ по области. Глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилет» зафиксировали в Холодногорском районе. Предварительно, россияне ударили КАБ. Терехов добавил, что из-за удара разрушены несколько домов, под завалами находятся люди.