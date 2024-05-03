Live
  • Пт 03.05.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 39.53
  • EUR 42.31

Уже известно об одном пострадавшем из-за удара по Харькову – Синегубов

Происшествия 14:30   03.05.2024
Виктория Яковенко
Уже известно об одном пострадавшем из-за удара по Харькову – Синегубов

По состоянию на 14:24 известно об одном пострадавшем в результате удара РФ по Харькову. У него – острая реакция на стресс.

«Поврежден частный дом. Обзор продолжается», – сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, около 14:00 в Харькове был слышен взрыв. До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ по области. Глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилет» зафиксировали в Холодногорском районе. Предварительно, россияне ударили КАБ. Терехов добавил, что из-за удара разрушены несколько домов, под завалами находятся люди.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости 3.05: авиаудар по Харькову — есть погибшая и пострадавший
Главные новости 3.05: авиаудар по Харькову — есть погибшая и пострадавший
03.05.2024, 14:45
Взрыв слышали в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили, куда «прилетело»
Взрыв слышали в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили, куда «прилетело»
03.05.2024, 14:17
Под завалами находятся люди – Терехов об ударе по Харькову
Под завалами находятся люди – Терехов об ударе по Харькову
03.05.2024, 14:23
Уже известно об одном пострадавшем из-за удара по Харькову – Синегубов
Уже известно об одном пострадавшем из-за удара по Харькову – Синегубов
03.05.2024, 14:30
Терехов сообщает о погибшей в результате удара по Харькову
Терехов сообщает о погибшей в результате удара по Харькову
03.05.2024, 14:42
В Харькове был слышен взрыв — Терехов
В Харькове был слышен взрыв — Терехов
03.05.2024, 14:04

Новости по теме:

14:57
Удары по Купянщине: погиб мужчина, еще два человека пострадали (фото)
15:07
Подрыв трактора на Харьковщине: полиция сообщила подробности
13:37
Поднял взрывчатку и она сдетонировала: на Харьковщине пострадал пенсионер
15:06
Первые минуты после ракетного обстрела Харькова (видео)
21:15
На Харьковщине произошло ДТП: есть пострадавший (фото)

Вы читали новость: «Уже известно об одном пострадавшем из-за удара по Харькову – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 14:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 14:24 известно об одном пострадавшем в результате удара РФ по Харькову. У него – острая реакция на стресс.".