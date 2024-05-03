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Вже відомо про одного постраждалого через удар по Харкову – Синєгубов

Події 14:30   03.05.2024
Вікторія Яковенко
Вже відомо про одного постраждалого через удар по Харкову – Синєгубов

Станом на 14:24 відомо про одного постраждалого внаслідок удару РФ по Харкову. У нього – гостра реакція на стрес.

«Пошкоджений приватний будинок. Огляд триває», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, близько 14:00 у Харкові було чутно вибух. До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБ по області. Голова ХОВА Олег Синегубов підтверджував, що окупанти завдають ударів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “приліт” зафіксували у Холодногірському районі. Попередньо, росіяни вдарили КАБ. Терехов додав, що через удар зруйновано кілька будинків, під завалами перебувають люди.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 14:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 14:24 відомо про одного постраждалого внаслідок удару РФ по Харкову. У нього – гостра реакція на стрес.".