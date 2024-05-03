Вже відомо про одного постраждалого через удар по Харкову – Синєгубов

Станом на 14:24 відомо про одного постраждалого внаслідок удару РФ по Харкову. У нього – гостра реакція на стрес.

«Пошкоджений приватний будинок. Огляд триває», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, близько 14:00 у Харкові було чутно вибух. До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБ по області. Голова ХОВА Олег Синегубов підтверджував, що окупанти завдають ударів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “приліт” зафіксували у Холодногірському районі. Попередньо, росіяни вдарили КАБ. Терехов додав, що через удар зруйновано кілька будинків, під завалами перебувають люди.