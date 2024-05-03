Терехов сообщает о погибшей в результате удара по Харькову
Женщина пенсионного возраста погибла из-за удара по Харькову днем 3 мая.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов. Также известно об одном пострадавшем.
Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что 78-летний мужчина получил острую реакцию на стресс. Разрушены по меньшей мере два частных дома.
По предварительным данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в 14:05 враг сбросил на город управляемую авиабомбу. Горит двухэтажный дом.
«Один человек спасен после удара по Холодногорскому району Харькова, еще один, вероятно, находится под завалами», — добавили правоохранители.
Открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Тем временем, в Воздушных силах ВСУ предупреждают о новых пусках КАБ на Харьковщине.
Напомним, около 14:00 в Харькове был слышен взрыв. До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ по области. Глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилет» зафиксировали в Холодногорском районе. Предварительно, россияне ударили КАБ. Терехов добавил, что из-за удара разрушены несколько домов, под завалами находятся люди. По состоянию на 14:24 было известно об одном пострадавшем.
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Женщина пенсионного возраста погибла из-за удара по Харькову днем 3 мая.".