Терехов повідомляє про загиблу внаслідок удару по Харкову
Жінка пенсійного віку загинула через удар по Харкову вдень 3 травня.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов. Також відомо про одного постраждалого.
Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що 78-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Зруйновані щонайменше два приватні будинки.
За попередніми даними ГУ Нацполіції в Харківській області, о 14:05 ворог скинув на місто керовану авіабомбу. Горить двоповерховий будинок.
«Одна людина врятована після удару по Холодногірському району Харкова, ще одна, ймовірно, знаходиться під завалами», – додали правоохоронці.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попереджають про нові пуски КАБ на Харківщині.
Нагадаємо, близько 14:00 у Харкові було чутно вибух. До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБ по області. Голова ХОВА Олег Синегубов підтверджував, що окупанти завдають ударів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “приліт” зафіксували у Холодногірському районі. Попередньо, росіяни вдарили КАБ. Терехов додав, що через удар зруйновано кілька будинків, під завалами перебувають люди. Станом на 14.24 було відомо про одного постраждалого.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 14:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінка пенсійного віку загинула через удар по Харкову вдень 3 травня.".