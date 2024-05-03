Терехов повідомляє про загиблу внаслідок удару по Харкову

Жінка пенсійного віку загинула через удар по Харкову вдень 3 травня.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов. Також відомо про одного постраждалого.

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що 78-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Зруйновані щонайменше два приватні будинки.

За попередніми даними ГУ Нацполіції в Харківській області, о 14:05 ворог скинув на місто керовану авіабомбу. Горить двоповерховий будинок.

«Одна людина врятована після удару по Холодногірському району Харкова, ще одна, ймовірно, знаходиться під завалами», – додали правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попереджають про нові пуски КАБ на Харківщині.

Нагадаємо, близько 14:00 у Харкові було чутно вибух. До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБ по області. Голова ХОВА Олег Синегубов підтверджував, що окупанти завдають ударів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “приліт” зафіксували у Холодногірському районі. Попередньо, росіяни вдарили КАБ. Терехов додав, що через удар зруйновано кілька будинків, під завалами перебувають люди. Станом на 14.24 було відомо про одного постраждалого.