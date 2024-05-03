Известно еще об одном пострадавшем в результате удара по Харькову
66-летний мужчина получил акубаротравму из-за удара по Харькову днем 3 мая.
Медики «скорой» оказали ему помощь, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате удара РФ по жилому району Харькова — один человек погиб и двое ранены, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Напомним, около 14:00 в Харькове был слышен взрыв. До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБ по области. Глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилет» зафиксировали в Холодногорском районе. Предварительно, россияне ударили КАБ. Терехов добавил, что из-за удара разрушены несколько домов, под завалами находятся люди. По состоянию на 14:24 было известно об одном пострадавшем — это 78-летний мужчина. он получил острую реакцию на стресс. Также погибла женщина пенсионного возраста.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: акуботравма, пострадал, синегубов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 15:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "66-летний мужчина получил акубаротравму из-за удара по Харькову днем 3 мая.".