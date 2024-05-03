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Відомо про ще одного постраждалого внаслідок удару по Харкову

Події 15:04   03.05.2024
Вікторія Яковенко
Відомо про ще одного постраждалого внаслідок удару по Харкову

66-річний чоловік отримав акубаротравму через удар по Харкову вдень 3 травня.

Медики «швидкої» надали йому допомоги, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару РФ по житловому району Харкова – одна людина загинула та двоє поранені, повідомив мер Харкова Ігор Терехов

Нагадаємо, близько 14:00 у Харкові було чутно вибух. До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски КАБ по області. Голова ХОВА Олег Синегубов підтверджував, що окупанти завдають ударів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “приліт” зафіксували у Холодногірському районі. Попередньо, росіяни вдарили КАБ. Терехов додав, що через удар зруйновано кілька будинків, під завалами перебувають люди. Станом на 14.24 було відомо про одного постраждалого – це 78-річний чоловік, він отримав гостру реакцію стрес. Також загинула жінка пенсійного віку.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 15:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "66-річний чоловік отримав акубаротравму через удар по Харкову вдень 3 травня.".