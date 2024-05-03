Live
  • Пт 03.05.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 39.53
  • EUR 42.31

По частному сектору в Харькове били УМПБ: опубликованы фото и видео разрушений

Происшествия 16:07   03.05.2024
Елена Нагорная
По частному сектору в Харькове били УМПБ: опубликованы фото и видео разрушений Фото: Telegram Олега Синегубова

УМПБ Д30-СН, по предварительным данным, ударили по Холодногорскому району Харькова в 14 часов 3 мая, сообщил руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков.

По его словам, авиаудар вероятно был нанесен с территории Белгородской области. В результате попадания в частный сектор повреждены 12 домов, еще три — полностью разрушены.

«Авиационный боеприпас попал в одноэтажный жилой дом, где в то время находились местные жители», — рассказал Фильчаков.

Из-под завалов дома спасатели извлекли труп 82-летней женщины. Погибшая была парализована из-за инсульта и уже 8 лет была прикована к постели. Обратились за медицинской помощью двое гражданских мужчин. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УКУ.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, 66-летний мужчина получил травму от взрывной волны, а 78-летний мужчина — острую реакцию на стресс. Взрывной волной задело трамвай, который ехал неподалеку — без пострадавших.


Фото: Telegram Олега Синегубова

Напомним, около 14:00 в Харькове был слышен взрыв. Мэр Харькова сообщил, что «прилет» зафиксировали в Холодногорском районе. Игорь Терехов добавил, что из-за удара разрушены несколько домов, под завалами находятся люди. По состоянию на 14:24 было известно об одном пострадавшем — это 78-летний мужчина. Он получил острую реакцию на стресс. Также погибла женщина пенсионного возраста. Позже Синегубов сообщил об еще одном пострадавшем — 66-летний мужчина получил акубаротравму.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
По частному сектору в Харькове били УМПБ: опубликованы фото и видео разрушений
По частному сектору в Харькове били УМПБ: опубликованы фото и видео разрушений
03.05.2024, 16:07
Взрыв слышали в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили, куда «прилетело»
Взрыв слышали в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили, куда «прилетело»
03.05.2024, 14:17
Главные новости 3.05: авиаудар по Харькову — есть погибшая и двое пострадавших
Главные новости 3.05: авиаудар по Харькову — есть погибшая и двое пострадавших
03.05.2024, 16:25
Два частных дома разрушены в результате обстрела Харькова – Клименко (фото)
Два частных дома разрушены в результате обстрела Харькова – Клименко (фото)
03.05.2024, 15:15
В Харькове был слышен взрыв — Терехов
В Харькове был слышен взрыв — Терехов
03.05.2024, 14:04
Под завалами находятся люди – Терехов об ударе по Харькову
Под завалами находятся люди – Терехов об ударе по Харькову
03.05.2024, 14:23

Новости по теме:

09:20
Беспилотник убил гражданскую на Харьковщине: подробности от полиции (фото)
08:18
Россияне сбросили боеприпас с дрона и убили женщину на Харьковщине — ХОВА
22:25
В Купянске под завалами дома нашли погибшую
09:06
Смертельный пожар на Харьковщине: погибла женщина
08:07
Ночью россияне ракетами С-300 ударили по Харьковщине: есть погибшая

Вы читали новость: «По частному сектору в Харькове били УМПБ: опубликованы фото и видео разрушений»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 16:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "УМПБ Д30-СН, по предварительным данным, ударили по Холодногорскому району Харькова в 14 часов 3 мая, сообщил руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков.".