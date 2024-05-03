По частному сектору в Харькове били УМПБ: опубликованы фото и видео разрушений
УМПБ Д30-СН, по предварительным данным, ударили по Холодногорскому району Харькова в 14 часов 3 мая, сообщил руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков.
По его словам, авиаудар вероятно был нанесен с территории Белгородской области. В результате попадания в частный сектор повреждены 12 домов, еще три — полностью разрушены.
«Авиационный боеприпас попал в одноэтажный жилой дом, где в то время находились местные жители», — рассказал Фильчаков.
Из-под завалов дома спасатели извлекли труп 82-летней женщины. Погибшая была парализована из-за инсульта и уже 8 лет была прикована к постели. Обратились за медицинской помощью двое гражданских мужчин. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УКУ.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, 66-летний мужчина получил травму от взрывной волны, а 78-летний мужчина — острую реакцию на стресс. Взрывной волной задело трамвай, который ехал неподалеку — без пострадавших.
Фото: Telegram Олега Синегубова
Напомним, около 14:00 в Харькове был слышен взрыв. Мэр Харькова сообщил, что «прилет» зафиксировали в Холодногорском районе. Игорь Терехов добавил, что из-за удара разрушены несколько домов, под завалами находятся люди. По состоянию на 14:24 было известно об одном пострадавшем — это 78-летний мужчина. Он получил острую реакцию на стресс. Также погибла женщина пенсионного возраста. Позже Синегубов сообщил об еще одном пострадавшем — 66-летний мужчина получил акубаротравму.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: погибшая, пострадавшие, прокуратура, удар, умпб, Фильчаков, Харьков, Холодногорский район;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 16:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "УМПБ Д30-СН, по предварительным данным, ударили по Холодногорскому району Харькова в 14 часов 3 мая, сообщил руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков.".