По частному сектору в Харькове били УМПБ: опубликованы фото и видео разрушений

УМПБ Д30-СН, по предварительным данным, ударили по Холодногорскому району Харькова в 14 часов 3 мая, сообщил руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков.

По его словам, авиаудар вероятно был нанесен с территории Белгородской области. В результате попадания в частный сектор повреждены 12 домов, еще три — полностью разрушены.

«Авиационный боеприпас попал в одноэтажный жилой дом, где в то время находились местные жители», — рассказал Фильчаков.

Из-под завалов дома спасатели извлекли труп 82-летней женщины. Погибшая была парализована из-за инсульта и уже 8 лет была прикована к постели. Обратились за медицинской помощью двое гражданских мужчин. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УКУ.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, 66-летний мужчина получил травму от взрывной волны, а 78-летний мужчина — острую реакцию на стресс. Взрывной волной задело трамвай, который ехал неподалеку — без пострадавших.



Фото: Telegram Олега Синегубова

Напомним, около 14:00 в Харькове был слышен взрыв. Мэр Харькова сообщил, что «прилет» зафиксировали в Холодногорском районе. Игорь Терехов добавил, что из-за удара разрушены несколько домов, под завалами находятся люди. По состоянию на 14:24 было известно об одном пострадавшем — это 78-летний мужчина. Он получил острую реакцию на стресс. Также погибла женщина пенсионного возраста. Позже Синегубов сообщил об еще одном пострадавшем — 66-летний мужчина получил акубаротравму.