По приватному сектору в Харкові били УМПБ: руйнації та інші наслідки (відео)
УМПБ Д30-СН, за попередніми даними, вдарили по Холодногірському району Харкова о 14-й годині 3 травня, повідомив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков.
За його словами, авіаудару, ймовірно, було завдано з території Бєлгородської області. Внаслідок влучання по приватному сектору пошкоджені 12 будинків, ще три – повністю зруйновані.
“Авіаційний боєприпас влучив в одноповерховий житловий будинок, де на той час перебували місцеві мешканці“, – розповів Фільчаков.
З-під завалів будинку рятувальники дістали труп 82-річної жінки. Загибла була паралізована через інсульт та вже 8 років була прикута до ліжка. Звернулися по медичну допомогу двоє цивільних чоловіків.
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, 66-річний чоловік зазнав травми від вибухової хвилі, а 78-річний чоловік — отримав гостру реакцію на стрес. Вибуховою хвилею зачепило трамвай, який їхав неподалік – без постраждалих.
Фото: Telegram Олега Синєгубова
Нагадаємо, близько 14:00 у Харкові було чутно вибух. Мер Харкова повідомив, що “приліт” зафіксували у Холодногірському районі. Ігор Терехов додав, що через удар зруйновано кілька будинків, під завалами перебувають люди. Станом на 14:24 було відомо про одного постраждалого – це 78-річний чоловік, він отримав гостру реакцію стрес. Також загинула жінка пенсійного віку. Пізніше Синєгубов повідомив про ще одного постраждалого – 66-річний чоловік отримав акубаротравму.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: погибшая, пострадалі, прокуратура, удар, умпб, Фильчаков, Харків, Холодногорский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 16:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "УМПБ Д30-СН, за попередніми даними, вдарили по Холодногірському району Харкова о 14-й годині 3 травня, повідомив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков".