По приватному сектору в Харкові били УМПБ: руйнації та інші наслідки (відео)

УМПБ Д30-СН, за попередніми даними, вдарили по Холодногірському району Харкова о 14-й годині 3 травня, повідомив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков.

За його словами, авіаудару, ймовірно, було завдано з території Бєлгородської області. Внаслідок влучання по приватному сектору пошкоджені 12 будинків, ще три – повністю зруйновані.

“Авіаційний боєприпас влучив в одноповерховий житловий будинок, де на той час перебували місцеві мешканці“, – розповів Фільчаков.

З-під завалів будинку рятувальники дістали труп 82-річної жінки. Загибла була паралізована через інсульт та вже 8 років була прикута до ліжка. Звернулися по медичну допомогу двоє цивільних чоловіків.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, 66-річний чоловік зазнав травми від вибухової хвилі, а 78-річний чоловік — отримав гостру реакцію на стрес. Вибуховою хвилею зачепило трамвай, який їхав неподалік – без постраждалих.



Фото: Telegram Олега Синєгубова

Нагадаємо, близько 14:00 у Харкові було чутно вибух. Мер Харкова повідомив, що “приліт” зафіксували у Холодногірському районі. Ігор Терехов додав, що через удар зруйновано кілька будинків, під завалами перебувають люди. Станом на 14:24 було відомо про одного постраждалого – це 78-річний чоловік, він отримав гостру реакцію стрес. Також загинула жінка пенсійного віку. Пізніше Синєгубов повідомив про ще одного постраждалого – 66-річний чоловік отримав акубаротравму.