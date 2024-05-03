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По приватному сектору в Харкові били УМПБ: руйнації та інші наслідки (відео)

Події 16:07   03.05.2024
Олена Нагорна
По приватному сектору в Харкові били УМПБ: руйнації та інші наслідки (відео)

УМПБ Д30-СН, за попередніми даними, вдарили по Холодногірському району Харкова о 14-й годині 3 травня, повідомив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков.

За його словами, авіаудару, ймовірно, було завдано з території Бєлгородської області. Внаслідок влучання по приватному сектору пошкоджені 12 будинків, ще три – повністю зруйновані.

Авіаційний боєприпас влучив в одноповерховий житловий будинок, де на той час перебували місцеві мешканці“, – розповів Фільчаков.

З-під завалів будинку рятувальники дістали труп 82-річної жінки. Загибла була паралізована через інсульт та вже 8 років була прикута до ліжка. Звернулися по медичну допомогу двоє цивільних чоловіків.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, 66-річний чоловік зазнав травми від вибухової хвилі, а 78-річний чоловік — отримав гостру реакцію на стрес. Вибуховою хвилею зачепило трамвай, який їхав неподалік – без постраждалих.


Фото: Telegram Олега Синєгубова

Нагадаємо, близько 14:00 у Харкові було чутно вибух. Мер Харкова повідомив, що “приліт” зафіксували у Холодногірському районі. Ігор Терехов додав, що через удар зруйновано кілька будинків, під завалами перебувають люди. Станом на 14:24 було відомо про одного постраждалого – це 78-річний чоловік, він отримав гостру реакцію стрес. Також загинула жінка пенсійного віку. Пізніше Синєгубов повідомив про ще одного постраждалого – 66-річний чоловік отримав акубаротравму.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 16:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "УМПБ Д30-СН, за попередніми даними, вдарили по Холодногірському району Харкова о 14-й годині 3 травня, повідомив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков".