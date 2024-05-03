Газопостачання до приватних будинків припинили після удару УМПБ у Харкові

Через пошкодження газопроводу внаслідок удару УМПБ у деякі приватні будинки на Холодній горі тимчасово припинили газопостачання, повідомила Харківська міська філія «Газмережі».

Наразі газовики працюють на місці сьогоднішнього обстрілу в Холодногірському районі. Вони локалізували витоки газу.

Триває ремонт на пошкоджених газопроводах, щоб оперативно поновити газопостачання до осель харків’ян, де це технічно можливо, розповіли у «Газмережі».

Нагадаємо, близько 14:00 у Харкові було чутно вибух. Мер Харкова повідомив, що “приліт” зафіксували у Холодногірському районі. Ігор Терехов додав, що через удар зруйновано кілька будинків, під завалами перебувають люди. Станом на 14:24 було відомо про одного постраждалого – це 78-річний чоловік, він отримав гостру реакцію стрес. Також загинула жінка пенсійного віку. Пізніше Синєгубов повідомив про ще одного постраждалого – 66-річний чоловік отримав акубаротравму.