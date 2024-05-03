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Газопостачання до приватних будинків припинили після удару УМПБ у Харкові

Суспільство 18:48   03.05.2024
Оксана Якушко
Газопостачання до приватних будинків припинили після удару УМПБ у Харкові

Через пошкодження газопроводу внаслідок удару УМПБ у деякі приватні будинки на Холодній горі тимчасово припинили газопостачання, повідомила Харківська міська філія «Газмережі». 

Наразі газовики працюють на місці сьогоднішнього обстрілу в Холодногірському районі. Вони локалізували витоки газу.

Триває ремонт на пошкоджених газопроводах, щоб оперативно поновити газопостачання до осель харків’ян, де це технічно можливо, розповіли у «Газмережі».

Нагадаємо, близько 14:00 у Харкові було чутно вибух. Мер Харкова повідомив, що “приліт” зафіксували у Холодногірському районі. Ігор Терехов додав, що через удар зруйновано кілька будинків, під завалами перебувають люди. Станом на 14:24 було відомо про одного постраждалого – це 78-річний чоловік, він отримав гостру реакцію стрес. Також загинула жінка пенсійного віку. Пізніше Синєгубов повідомив про ще одного постраждалого – 66-річний чоловік отримав акубаротравму.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 18:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через пошкодження газопроводу внаслідок удару УМПБ у деякі приватні будинки на Холодній горі тимчасово припинили газопостачання, повідомила Харківська міська філія «Газмережі». ".