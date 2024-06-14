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Газ отключат в части населенных пунктов Харьковщины

Общество 08:16   14.06.2024
Оксана Горун
Газ отключат в части населенных пунктов Харьковщины Фото: Харьковский филиал «Газсети»

О приостановке газоснабжения предупредил Харьковский филиал «Газсети». Газ отключат из-за ремонтных работ.

«Газсети» отремонтируют газопровод в Мерефянской громаде. На время проведения Харьковским филиалом «Газсети» ремонта одного из распределительных газопроводов, обеспечивающего газом жителей Мерефянской громады, будет временно приостановлено газоснабжение в следующих населенных пунктах: поселок Утковка; поселок Селекционный; город Мерефа, по улицам: ул. Лозовская; въезд Лозовской; ул. Заборянская; ул. Юрченко Александра; ул. Кольцевая; ул. Игоря Сикорского», — предупредили в ХФ «Газсети» утром 14 июня.

Газоснабжение прекратят 18 июня в 9:00, а возобновить планируют через сутки — в 9 утра 19 июня.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 08:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О приостановке газоснабжения предупредил Харьковский филиал «Газсети». Газ отключат из-за ремонтных работ".