Газ отключат в части населенных пунктов Харьковщины
Фото: Харьковский филиал «Газсети»
О приостановке газоснабжения предупредил Харьковский филиал «Газсети». Газ отключат из-за ремонтных работ.
«Газсети» отремонтируют газопровод в Мерефянской громаде. На время проведения Харьковским филиалом «Газсети» ремонта одного из распределительных газопроводов, обеспечивающего газом жителей Мерефянской громады, будет временно приостановлено газоснабжение в следующих населенных пунктах: поселок Утковка; поселок Селекционный; город Мерефа, по улицам: ул. Лозовская; въезд Лозовской; ул. Заборянская; ул. Юрченко Александра; ул. Кольцевая; ул. Игоря Сикорского», — предупредили в ХФ «Газсети» утром 14 июня.
Газоснабжение прекратят 18 июня в 9:00, а возобновить планируют через сутки — в 9 утра 19 июня.
Читайте также: Газ появился в 37 частных домах Харькова после ремонта
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, газопровод, новости Харькова, ремонт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Газ отключат в части населенных пунктов Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 08:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О приостановке газоснабжения предупредил Харьковский филиал «Газсети». Газ отключат из-за ремонтных работ".