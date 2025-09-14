DeepState знову заявляє про просування російських військ у Куп’янську (карта)

Аналітики проєкту DeepState вранці 14 вересня оновили карту бойових дій, розширивши зону контролю військових РФ у північній частині Куп’янська.

Нагадаємо, 13 вересня Генштаб ЗСУ офіційно заявив, що ситуація у Куп’янську та на його околицях під контролем українських захисників. Так командування відреагувало на інформаційну хвилю, яка з’явилася після двох публікацій аналітиків DeepState. 12 вересня вони повідомили, що росіяни пробираються в Куп’янськ газовою трубою, а вранці 13-го числа — що окупанти мають просування в північних кварталах міста.

Вранці 14 вересня спікер ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський підтвердив, що російські військові у Куп’янську є, але, за його словами, це ДРГ, які проникали в місто переважно у цивільному одязі й тепер їх важко виявити серед місцевих мешканців. Проводяться антидиверсійні операції, росіян шукають. Вихід із трубопроводу, який супротивник використав для переміщення особового складу в Куп’янськ, знаходиться під вогневим контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо до міста. При цьому росіяни продовжують накопичуватися на північних околицях Куп’янська, в селах Радьківка та Голубівка. За словами Бєльського, їх там – “як тарганів”.