«Путин любой ценой пытается Харьковщину вернуть» — спикер ОСГВ «Днепр»

Фронт 14:24   15.09.2025
Виктория Яковенко
«Путин любой ценой пытается Харьковщину вернуть» — спикер ОСГВ «Днепр» Скриншот

Спикер ОСГВ «Днепр» Алексей Бельский рассказал, что Купянск для оккупантов – стратегическая цель. Он сообщил, что сейчас происходит в городе.

«Они пытаются накапливаться на северных окрестностях города, инфильтрироваться в сам город. Там многие из них в гражданской одежде с поддельными документами, якобы местные жители. К сожалению, многие местные не захотели ехать, сидят там под бомбежками. Не знаю, почему, может некуда ехать, может и россиян ждут, к сожалению, таких тоже очень много. Инфильтрируемые оккупанты осуществляют контрдиверсионную операцию, прочесывают районы Купянска, работают в окрестностях, но таких вычислить очень трудно», — отметил Бельский в эфире «Суспільне. Студія».

Он констатирует: официально россияне не вошли в Купянск, но есть диверсионные группы.

На севере Харьковской области, продолжает Бельский, активность захватчиков снизилась.

«Из первых их штурмов, когда они поперли на Волчанск, с целью зайти в Харьков, они бросали туда огромные силы. Ребята там мужественно сражались. В общем вспомним 2022 год, когда было Слобожанское контрнаступление. Это было для Путина пощечиной, унизительной пощечиной. И он сейчас любой ценой пытается Харьковщину вернуть назад. Поэтому и поступает очень подло: по тому же Харькову бьют очень сильно, по селам, по городам очень много КАБов сбрасывают, терроризируют местных — как месть. Но основная цель – вернуть Купянск», — отметили в ОСГВ «Днепр».

Напомним, начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщал, что ДРГ россиян постоянно пытаются прорваться в город, однако ВСУ отбивают все вражеские штурмы. В то же время, в результате боевых действий от Купянска уже почти ничего не осталось. По его данным, в громаде остается 1800 жителей, из них 760 – на правом берегу города.

Читайте также: «Мужчин убить»: пленные из РФ объяснили, зачем лезли по газопроводу в Купянск

Автор: Виктория Яковенко
