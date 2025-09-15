«Путін за будь-яку ціну намагається Харківщину повернути» – ОСУВ «Дніпро»
Речник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський розповів, що Куп’янськ для окупантів – стратегічна мета наразі. Він повідомив, що наразі відбувається у місті.
«Вони намагаються накопичуватися на північних околицях міста, інфільтруватися в саме місто. Там багато з них в цивільному одязі з підробними документами, нібито місцеві мешканці. На жаль, чимало місцевих не захотіли їхати, сидять там під бомбардуваннями. Не знаю, чому, може не мають куди їхати, може і росіян чекають, на жаль, таких теж дуже багато. Ті окупанти, які інфільтрувалися, здійснюють контрдиверсійну операцію, прочісують райони Куп’янська, працюють на околицях, але таких вирахувати дуже важко», – зазначив Бєльський в етері «Суспільне. Студія».
Він констатує: офіційно росіяни не зайшли у Куп’янськ, але є диверсійні групи.
На півночі Харківщині, продовжує Бєльський, активність загарбників набагато знизилась.
«З перших їх штурмів, коли вони поперли на Вовчанськ, з метою зайти в Харків, вони кидали туди величезні сили. Хлопці там мужньо боролися. Загалом згадаємо 2022 рік, коли був Слобожанський контрнаступ. Це було для Путіна ляпасом, принизливим ляпасом. І він зараз за будь-яку ціну намагається Харківщину повернути назад. Тому і вчиняє дуже підло: по тому ж Харкову б’ють дуже сильно, по селах, по містах дуже багато КАБів скидають, тероризують місцевих – як помста. Але основна мета – повернути Куп’янськ», – зазначили в ОСУВ «Дніпро».
Нагадаємо, начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін повідомляв, що ДРГ росіян постійно намагаються прорватися до міста, проте ЗСУ відбивають усі ворожі штурми. Водночас у результаті бойових дій від Куп’янська вже майже нічого не залишилося. За його даними, у громаді залишається 1800 мешканців, із них 760 – на правому березі міста.
Читайте також: “Мужчин убить”: полонені з РФ пояснили, нащо лізли по газопроводу в Куп’янськ
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Путін за будь-яку ціну намагається Харківщину повернути» – ОСУВ «Дніпро»»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2025 в 14:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський розповів, що Куп’янськ для окупантів – стратегічна мета наразі. Він повідомив, що наразі відбувається у місті.".