Live
  • Пн 15.09.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.39

Куп’янськ зруйнований на 95% – Беседін повідомив, чи є в місті росіяни

Записано 10:19   15.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Куп’янськ зруйнований на 95% – Беседін повідомив, чи є в місті росіяни

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері  Еспресо розповів про ситуацію у місті.

Він зазначив: ДРГ росіян постійно намагаються прорватися до міста, проте ЗСУ відбивають усі ворожі штурми. Водночас у результаті бойових дій від Куп’янська вже майже нічого не залишилося.

У місті ситуація, на жаль, критична. Щільність обстрілів зі всього виду озброєння – РСЗВ, артилерія, FPV-дрони, керовані авіабомби – з кожним днем все більше і більше знищують місто. На сьогодні понад 95% міста зруйновано або пошкоджено. На жаль, і що найстрашніше, кожного дня фактично травмуються і гинуть цивільні мешканці, яких дуже багато”, – розповів Беседін.

У Куп’янській громаді залишається 1800 мешканців, із них 760 – на правому березі міста.

“Але знову ж таки, інформаційні вкиди, які роблять росіяни, і, на жаль, та інформаційна увага до Куп’янська насправді трішки перебільшена, тому що бої точаться під Куп’янськом вже досить тривалий час, і у ворога фактично немає жодних просувань”, – наголосив начальник МВА.

Відео: Еспресо

Він також повідомив: якщо росіянам і вдається прорватися до міста, вони маскуються під цивільних та починають ховатися “як щури”.
“Є такі випадки, знову ж таки були випадки інформаційної кампанії, коли вони намагалися розгорнути їхню ганчірку в місті Куп’янськ у цивільному одязі. І знову ж таки, поки не підтверджено, це були перевдягнуті росіяни, чи то це були люди, які є, на жаль, у Куп’янську, яких ми називаємо “ждунами”, з якими борються. Але вони були знищені, як буде знищений кожен, хто буде намагатися це зробити або намагатися зайти в місто Купʼянськ. І знаєте, у них же сакральна ціль, сакральна ідея – знову окупувати місто Купʼянськ. Тому що це не тільки стратегічна важлива для них розв’язка, а й ми пам’ятаємо, що під час окупації вони створили тут міфічну обласну адміністрацію, там все керівництво було. І тільки що вони спромоглися – повісити там плакати свої – “Россия тут навсегда”. І наші хлопці і дівчата показали, де Росія і “навсегда” вона, скоріш за все, залишиться тільки в підручниках. І то в гіршому тільки вигляді”, – додав Беседін.

Читайте також: Окупанти стверджують, що просунулися у Куп’янську – аналіз ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Куп’янськ зруйнований на 95% – Беседін повідомив, чи є в місті росіяни
Куп’янськ зруйнований на 95% – Беседін повідомив, чи є в місті росіяни
15.09.2025, 10:19
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
Два мільйони грн хочуть витратити на ремонт розподільчої смуги в Харкові
Два мільйони грн хочуть витратити на ремонт розподільчої смуги в Харкові
15.09.2025, 09:23
Новини Харкова — головне за 15 вересня: є поранений, горіло підприємство
Новини Харкова — головне за 15 вересня: є поранений, горіло підприємство
15.09.2025, 09:38
Є поранений, пошкоджені доми й залізнича інфраструктура: Синєгубов про удари
Є поранений, пошкоджені доми й залізнича інфраструктура: Синєгубов про удари
15.09.2025, 08:32
У Харкові палало підприємство – рятувальники показали фото наслідків
У Харкові палало підприємство – рятувальники показали фото наслідків
15.09.2025, 07:25

Новини за темою:

20:33
Попереду найважча зима Харкова: огляд фронту (відео)
10:57
Що Беседін вважає “глобальними жахами” у Куп’янській громаді
14:39
На якій відстані від Куп’янська армія РФ: інформація військової адміністрації
12:35
“Боротьба зі смертю”: Беседін розповів, як проходить звичний день у Куп’янську
10:52
Беседін про Куп’янщину: “Статистика поранених та загиблих, вона шокує”

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Куп’янськ зруйнований на 95% – Беседін повідомив, чи є в місті росіяни»; з категорії Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2025 в 10:19;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері  Еспресо розповів про ситуацію у місті.".