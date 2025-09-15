Куп’янськ зруйнований на 95% – Беседін повідомив, чи є в місті росіяни

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері Еспресо розповів про ситуацію у місті.

Він зазначив: ДРГ росіян постійно намагаються прорватися до міста, проте ЗСУ відбивають усі ворожі штурми. Водночас у результаті бойових дій від Куп’янська вже майже нічого не залишилося.

“У місті ситуація, на жаль, критична. Щільність обстрілів зі всього виду озброєння – РСЗВ, артилерія, FPV-дрони, керовані авіабомби – з кожним днем все більше і більше знищують місто. На сьогодні понад 95% міста зруйновано або пошкоджено. На жаль, і що найстрашніше, кожного дня фактично травмуються і гинуть цивільні мешканці, яких дуже багато”, – розповів Беседін.

У Куп’янській громаді залишається 1800 мешканців, із них 760 – на правому березі міста.

“Але знову ж таки, інформаційні вкиди, які роблять росіяни, і, на жаль, та інформаційна увага до Куп’янська насправді трішки перебільшена, тому що бої точаться під Куп’янськом вже досить тривалий час, і у ворога фактично немає жодних просувань”, – наголосив начальник МВА.

Відео: Еспресо

Він також повідомив: якщо росіянам і вдається прорватися до міста, вони маскуються під цивільних та починають ховатися “як щури”.