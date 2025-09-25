“Ситуація критична” – що відбувається у Куп’янську, розповів Беседін

Про те, що ситуація в Куп’янську залишається стабільно важкою, повідомив в етері нацмарафону начальник МВА Андрій Беседін.

Він назвав ситуацію у місті критичною. Додавши, що ворог постійно обстрілює Куп’янськ із різного озброєння: “прилітає” з мінометів, артилерії, РСЗВ, БпЛА, працює авіація.

“Проводиться контрдиверсійна операція, дійсно проводиться зачистка кожного будинку, кожного сантиметра, кожної вулиці, і це вкрай велика небезпека, тому що ця небезпека чатує за кожним кутком, можуть бути засідки, можуть бути розтяжки, можуть бути замінування, все, що завгодно, тому наші Сили оборони, які проводять цю операцію, вони максимально інформовані і максимально фахово роблять свою справу. Дійсно ми розуміємо, що ситуація в Куп’янську зараз вкрай важка, але всі тримаються, всі намагаються бути надійним тилом для наших хлопців і дівчат”, – сказав Беседін.

Попри тяжку ситуацію, у Куп’янську все ще залишаються люди. Так на правобережжі живуть 680 цивільних, а загалом у громаді – їх 1660. І вони, акцентував голова МВА, дійсно заважають.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Заважають працювати повною мірою нашим Силам оборони, нашим хлопцям, які вже займаються безпосередньою евакуацією у місті Куп’янськ. Тому що, на жаль, евакуаційні групи – це волонтери, ДСНС, поліція, у зв’язку з ситуацією у сфері безпеки, знову ж таки, повторююсь, з проведенням контрдиверсійної операції, не можуть заїхати в місто Куп’янськ. Тому координуємося, бо наші військові вивозять людей, які зголошуються на евакуацію, або люди самі виходять в більш безпечні місця, це за межами міста Куп’янськ – там їх забирають вже. Наші евакуаційні групи перевозять їх у Харків”, – зазначив Беседін.

Так уже понад двісті людей цього місяця евакуювалися з Куп’янської громади, додав глава МВА.