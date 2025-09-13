Попереду найважча зима Харкова: огляд фронту (відео)

Синєгубов прогнозує важку зиму. Ворог відновив удари по енергетиці. Терехов запевняє: Харків готується. Каталог розбитих підприємств і особлива економічна зона – чого добився бізнес Харкова за пів року після щонічних обстрілів. Під Куп’янськом відбувається “перемішування бойових порядків”. А в самому місті за рік після примусової евакуації виявили дитину. Про головні події війни та не тільки в Харківській області за тиждень – в огляді медіагрупи “Об’єктив”.

Коротко про ситуацію на фронті

Активність ворога на Куп’янському напрямку знизилася. Генштаб ЗСУ протягом тижня жодного разу не інформував про десять і більше боїв під Куп’янськом на добу. В основному йшлося про п’ять зіткнень. Водночас загострення в останні дні спостерігається на північному сході області – в районі Вовчанська. Там армія РФ під кінець тижня проводили три доби поспіль більш ніж десять атак. Результативність цієї діяльності ворога залишається сумнівною. Аналітики групи “DeepState” не вносили змін на мапу фронту на півночі області. Водночас 13 вересня вони повідомили про просування окупантів у Куп’янську та в районі Кіндрашівки. Ворог зайшов до північних кварталів міста, інформують аналітики. За їхніми даними, для наближення до Куп’янська росіяни використовують газову трубу, в яку входять у районі Лимана Першого. У Генштабі ЗСУ вже відреагували на цю інформацію. Захисники України повідомили: Куп’янськ повністю перебуває під контролем Сил оборони, там два тижні триває контрдиверсійна операція. Вихід із газової труби, за даними військових, знаходиться за межами Куп’янська, і його вже взяли під контроль.

Синєгубов передбачає важку зиму

Тиждень пішов у енергетиків на те, щоб відновити енергозабезпечення другого за чисельністю населення міста Харківської області – Лозової. Без світла вона залишилася внаслідок масованого удару ворожих БпЛА по об’єкту критичної інфраструктури. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов констатував: “Наступна зима в умовах війни буде ще важчою, аніж та, яку ми пройшли. Спочатку ми говорили, що найважча буде зима 2024 – 2025. Зараз, звичайно, розуміємо, що саме ця. Тому що ворог вже б’є по критичній інфраструктурі. Ми чітко розуміємо, що прицільні удари по енергетиці вже є зараз і, звичайно, будуть під час опалювального сезону. Маємо набрати міцності. Це єдине завдання – продовжити захищати все, що ми можемо захистити. Це, відповідно, розподільчі підстанції та інші наші генеруючі підприємства”.

Ілюзій щодо легкої зими немає й у мера Харкова Ігоря Терехова. Проте місто вже має досвід, тут знають, до чого готуватися.

“Ми пройшли дуже важкі зими. І ви пам’ятаєте цей безпрецедентний випадок, коли в місті Харкові дев’ять разів перезапускалася система опалення повністю. І це безпрецедентний випадок для всього світу. Жодне місто у світі не має такого досвіду. Тому ми пильну увагу приділяємо сьогодні підготовці до опалювального сезону. Крім цього, працюємо над тим, щоби зробити в Харкові так званий енергетичний острів. Для нас це завдання номер один. Так, рухаємося. Я не можу розкривати всі деталі”, – розповів у етері нацмарафону мер Харкова.

Порятунок харківського бізнесу – справа рук самого бізнесу?

Відновлення ударів по енергетиці на Харківщині прийшло на зміну попередній тактиці ворога. Протягом майже року головними цілями обстрілів у регіоні були житлові будинки та підприємства. Експерти сходилися в оцінках, що РФ має на меті зробити Харківщину безлюдною. Особливо жорстко бізнесу регіону дісталося навесні. Тоді “шахеди” майже щоночі залишали харківських підприємців без справи всього життя, а десятки харків’ян – без роботи.

Реакцією на ці події стала велика кількість звернень бізнесменів до влади щодо допомоги Харківщині. Вимагали особливого економічного статусу, доступу до кредитів та страхування, а також грошей на відновлення. За минулі пів року, здається, почалися перші рухи у вірному напрямку.

“Нам казали, що ми міські божевільні, ніхто преференцій не надасть, нічого особливого для Харкова не буде. Дуже багато фахових людей, лідерів думок кажуть: “Так, ми розуміємо, що в Харкові тяжко, але, на жаль, економіка повинна бути рівна”, – розповів на форумі до Дня підприємця та 15-річчя ГО “Асоціація приватних роботодавців” голова секретаріату ради Коаліції галузевих та бізнес-спільнот Харкова та області (КОХА) Дмитро Дяков. — До мене приходить повідомлення з ХОВА: “Дмитре, негайно надішліть нам усі ваші пропозиції, які ви розсилали в Офіс президента, Кабмін, міністерство тощо”. Я кажу: “Що трапилось?” – “Команда з Офісу президента: почати щільну працю щодо економічної зони”.

Скільки часу мине від команди з Офісу до появи особливої ​​економічної зони, поки що невідомо. Проте власники знищеного обстрілами бізнесу мають й інші ініціативи. Про одну з них МГ “Об’єктив” розповів Олександр Тимофєєв – керівник підприємства “Харків Хімпром” із Васищевого, яке спалили російські “шахеди” у травні.

“Ми зробили з колегами, з харків’янами платформу. Називається вона “Rise together”. Ця платформа – це шлях для відновлення зруйнованих підприємств Харкова і Харківської області. Це такий каталог, зараз ми збираємо всі підприємства, які були зруйновані в Харкові та Харківській області. Ми зараз зустрічаємося з донорами американськими та європейськими, щоб була адресна допомога тим підприємствам, які хочуть залишитися в Харкові й хочуть відновлюватися. Це така наша ініціатива. На майбутнє ми вважаємо, що ця платформа має стати глобальною. І ми додамо ще всі прифронтові міста – це Запоріжжя, Суми. Підприємства, які постраждали в Одесі чи Дніпрі”, – поділився Тимофєєв.

Автори ідеї розраховують, що підтримку бізнесу іноземні донори зможуть надавати не лише грошима, а й, наприклад, обладнанням. Усіх охочих закликають долучатися. Включення на сайт ініціативи безплатне.

“Перемішування бойових порядків” під Куп’янськом

Ситуація під Куп’янськом залишається важкою для захисників України. Ворог активно застосовує тактику “просочування”. Кожну з маленьких груп піхоти важко відстежити у лісах та щільній міській забудові. Військовий оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець повідомив: поки ЗСУ зачищали підлісок біля Радьківки та виловлювали піхотні групи РФ поряд із Куп’янськом, ворог закріпився у лісі на південь від Тищенківки. Поодиноких піхотинців фіксують у різних населених пунктах навколо Куп’янська та в околицях самого міста. Загарбники часто порушують закони ведення війни та переодягаються у цивільний одяг. Те, що відбувається навколо Куп’янська, Машовець схарактеризував як “перемішування бойових порядків військ”. Такі дії військових ворожа пропаганда поєднує з переможними реляціями про “контроль над половиною Куп’янська”. Ця “інформаційна окупація” особливо нав’язлива в останні два тижні. Чи не найінтенсивніше поширюють тезу про оточення Куп’янська. Вона не відповідає дійсності.

“Треба розуміти, що ніякого станом на зараз оточення Куп’янська не існує. Є проблемна зона – північно-західна частина міста. І так само як свого часу з Добропіллям, я думаю, і будуть розв’язувати проблему цієї локації. У принципі, є можливість взагалі їх там перерізати по правому берегу через Кіндрашівку, але на це потрібний відповідний ресурс і відповідна підготовка, відповідне виділення засобів, які б могли це зробити так само ефективно, як у районі Добропілля. Тому по Куп’янську – так, ситуація складна. Там ніколи не було легко. Але говорити про апокаліптичні сценарії, які зараз лунають, я не став би”, – прокоментував Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив”.

Дитина серед апокаліпсиса

Насправді апокаліптична не оборона Куп’янська, а стан самого міста.

“За цей рік ворог завдав по території громади понад 35 тисяч ударів з різного виду озброєння, застосувавши понад 1200 керованих авіаційних бомб. І що найважливіше та найстрашніше, три з яких вагою 2,5 тонни, і 17 бомб вагою півтори тонни. Фактично в місті не залишилась жодної будівлі, жодної установи, яка б уціліла, яка б не постраждала від військової агресії. І найстрашніше – це травмування і загибель наших цивільних людей. З початку року 301 цивільна людина зазнала травм різного ступеня важкості. На жаль, 59 куп’янчан загинули”, – навів сумну статистику начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

За таких умов у Куп’янську зараз, за ​​офіційними даними, виживають 880 громадян. Здебільшого це люди похилого віку. Протягом останнього року представники влади заявляли, що в місті внаслідок примусової евакуації не залишилося жодної дитини. Однак цього тижня з’ясувалося, що це не так. “Швидка” вивезла з найнебезпечнішого міста Харківщини тяжко поранену дівчинку шести років.

Зараз дитина в нейрохірургії – медики борються за її життя. А чиновники розбираються, як таке взагалі могло статися.

“Це був сюрприз для нас, що дитина перебуває в самому цьому населеному пункті, – зізнався начальник ХОВА Олег Синєгубов. – Стало відомо те, що батьки поїхали, дитину залишили з бабусею в цьому населеному пункті. Це важко коментувати, однак всі заходи наразі вживаються. Де-юре, за нашими даними, в місті Куп’янську дітей не має бути. Звичайно, що зараз посилюємо роботи та відповідно правоохоронного блоку тощо, однак ми навіть не можемо наразі пройти подомовий обхід, тому що це дійсно велика територія, а по-друге, це пряма небезпека і для правоохоронців, і для просто цивільних людей, і для працівників міської військової адміністрації”.