Машовець: як піхота РФ ховається в Куп’янську і чому ЗСУ не можуть її виловити

Загалом ситуація на Куп’янському напрямку – досить складна для ЗСУ, констатував військовий оглядач Костянтин Машовець.

Поки ЗСУ зачищали підлісок біля Радьківки та виловлювали піхотні групи РФ біля Куп’янська, ворог закріпився у лісі на півдні від Тищенківки, зазначив експерт. Зараз, припускає аналітик, окупанти отримали наказ, який вони прагнуть виконувати всіма силами, – просочуватися в тил СОУ і затримуватися там якомога довше.

“Протягом крайніх двох діб фіксується проникнення, як малих піхотних груп противника (зазвичай – до 2-3-4-х військовослужбовців, рідше – до 5-6-и військовослужбовців), і окремих одиничний російських військовослужбовців у районах – Кіндрашівки, самого Куп’янська, Мирового, Благодатного. Виловлювати їх досить складно – вони посилено ховаються (у тому числі у лісопосадках та підлісках), у щільній міській забудові Куп’янська, досить часто переодягаються у цивільний одяг, починають інтенсивно переміщатися у темний час доби”, – розповів аналітик.

І для того, що протидіяти цьому, українським захисникам просто не вистачає боєздатної піхоти, пояснив Машовець.

(Карта бойових дій на Куп’янському напрямку, згідно з даними Deep State)

“Загальна ситуація на Куп’янському напрямку – досить складна для ЗСУ. Противник (6-а загальновійськова армія, 1-а танкова армія), протягом поточного місяця активізував, як класичні атакуючіштурмові дії, так і тактику просочування (проникнення) малими піхотними групами. По суті, на Куп’янському напрямку (як, втім, і на низці інших напрямів) відбувається те, що в тактиці називається “перемішуванням бойових порядків військ”, – наголосив експерт.

І додав: наразі утримання стабільної лінії оборони на Куп’янському напрямку стало “архіскладним завданням” для обох сторін. На це є низка причин, основна – застосування великої кількості ударних та розвідувальних дронів.

“Більше шансів на успіх, очевидно, отримає та сторона, яка має більшу кількість піхоти, що переважає рівень її маневровості (тобто здібності швидко і бажано потай переміщатися по місцевості) або буде здатна забезпечити своєчасний і якісний моніторинг всієї тактичної зони, а також деякі спеціалізовані тактичні групи, виділений на тактичний резерв тактичну глибину своїх бойових порядків”, – вважає Машовець.

Нагадаємо, напередодні військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначав, що ні про яке оточення Куп’янська наразі не йдеться. Окрім того, росіяни так і не змогли сформувати плацдарм на правому березі Осколу. І тепер ворог просто закидає північно-західні околиці Куп’янська живою силою.

А вранці 11 вересня аналітики Інституту вивчення війни спростували заяви росіян про їхні нібито “успіхи” у Куп’янську.