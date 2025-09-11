Live
  • Чт 11.09.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.21
  • EUR 48.24

Машовец: как пехота РФ прячется в Купянске и почему ВСУ не могут ее выловить

Украина 09:36   11.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Машовец: как пехота РФ прячется в Купянске и почему ВСУ не могут ее выловить скриншот

В целом, ситуация на Купянском направлении – достаточно сложная для ВСУ, констатировал военный обозреватель Константин Машовец.

Пока ВСУ зачищали подлесок около Радьковки и вылавливали пехотные группы РФ возле Купянска, враг закрепился в лесу на юге от Тищенковки, отметил эксперт. На данный момент, предполагает аналитик, у оккупантов есть приказ, который они стремятся выполнять всеми силами, – просачиваться в тыл СОУ и задерживаться там как можно дольше.

«В течение крайних двух суток фиксируется проникновения, как малых пехотных групп противника (обычно – до 2-3-4-х военнослужащих, реже – до 5-6-х военнослужащих), так и отдельных одиночных российских военнослужащих в районах – Кондрашовки, самого Купянска, Мирового, Благодатного. Вылавливать их достаточно сложно – они усиленно прячутся (в том числе в лесопосадках и подлесках), в плотной городской застройке Купянска, достаточно часто переодеваются в гражданскую одежду, начинают интенсивно перемещаться в тёмное время суток», – рассказал аналитик.

И для того, что противодействовать этому, у украинских защитников просто не хватает боеспособной пехоты, объяснил Машовец.

(Карта боевых действий на Купянcком направлении, согласно данным Deep State)

«Общая ситуация на Купянском направлении – достаточно сложная для ВСУ. Противник (6-я общевойсковая армия, 1-я танковая армия), в течение текущего месяца активизировал, как классические атакующие\штурмовые действия, так и тактику просачивания (проникновения) малыми пехотными группами. По сути, на Купянском направлении (как, впрочем, и на целом ряде других направлений) происходит то, что в тактике называется «перемешиванием боевых порядков войск», – подчеркнул эксперт.

И добавил: на данный момент удержание стабильной линии обороны на Купянском направлении стало «архисложной задачей» для обеих сторон. На это есть ряд причин, основная – применение большого количества ударных и разведывательных дронов.

«Больше шансов на успех, очевидно, получает та сторона, которая имеет большее количество пехоты, преобладающий уровень её маневренности (т.е. способности быстро и желательно скрытно перемещаться по местности) или будет способна обеспечить своевременный и качественный мониторинг всей тактической зоны, а также некие специализированные тактические группы, выделенный в тактический резерв и предназначенные для быстрой и эффективной реакции на проникновения противника в тактическую глубину собственных боевых порядков», – считает Машовец.

Напомним, накануне военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отмечал, что на данный момент ни о каком окружении Купянска на данный момент речи не идет. Кроме того, россияне так и не смогли сформировать плацдарм на правом берегу Оскола. И теперь враг просто забрасывает северо-западные окраины Купянска живой силой.

А утром 11 сентября аналитики Института изучения войны опровергли заявления россиян об их якобы «успехах» в Купянске.

Читайте также: Генштаб: враг вновь активизировался на севере Харьковщины, за сутки – 16 атак

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Победы» россиян в Волчанске и Купянске проанализировали в ISW
«Победы» россиян в Волчанске и Купянске проанализировали в ISW
11.09.2025, 07:23
Сегодня 11 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 сентября: какой праздник и день в истории
11.09.2025, 06:00
Новости Харькова — главное 11 сентября: ранены пятеро людей, 20 атак РФ
Новости Харькова — главное 11 сентября: ранены пятеро людей, 20 атак РФ
11.09.2025, 09:05
МСЭК убрали, а взятки за фиктивную инвалидность остались – СБУ раскрыла схему
МСЭК убрали, а взятки за фиктивную инвалидность остались – СБУ раскрыла схему
10.09.2025, 11:00
Чем били россияне и что разрушено на Харьковщине, сообщил Синегубов
Чем били россияне и что разрушено на Харьковщине, сообщил Синегубов
11.09.2025, 09:01
В харьковской больнице умер мальчик, который месяц назад попал под обстрел РФ
В харьковской больнице умер мальчик, который месяц назад попал под обстрел РФ
11.09.2025, 10:00

Новости по теме:

16:49
Бой идет на Купянском направлении: Генштаб на 16:00
16:49
Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
08:09
На Харьковщине украинские бойцы отбили 14 атак РФ – утренняя сводка Генштаба
16:48
Вражеская атака идет в районе Волчанска – Генштаб ВСУ
20:11
«Шоу самоубийц» в Купянске, вернулись удары по энергетике – обзор фронта

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Машовец: как пехота РФ прячется в Купянске и почему ВСУ не могут ее выловить»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2025 в 09:36;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В целом: ситуация на Купянском направлении – достаточно сложная для ВСУ, констатировал военный обозреватель Константин Машовец.".