Машовец: как пехота РФ прячется в Купянске и почему ВСУ не могут ее выловить

В целом, ситуация на Купянском направлении – достаточно сложная для ВСУ, констатировал военный обозреватель Константин Машовец.

Пока ВСУ зачищали подлесок около Радьковки и вылавливали пехотные группы РФ возле Купянска, враг закрепился в лесу на юге от Тищенковки, отметил эксперт. На данный момент, предполагает аналитик, у оккупантов есть приказ, который они стремятся выполнять всеми силами, – просачиваться в тыл СОУ и задерживаться там как можно дольше.

«В течение крайних двух суток фиксируется проникновения, как малых пехотных групп противника (обычно – до 2-3-4-х военнослужащих, реже – до 5-6-х военнослужащих), так и отдельных одиночных российских военнослужащих в районах – Кондрашовки, самого Купянска, Мирового, Благодатного. Вылавливать их достаточно сложно – они усиленно прячутся (в том числе в лесопосадках и подлесках), в плотной городской застройке Купянска, достаточно часто переодеваются в гражданскую одежду, начинают интенсивно перемещаться в тёмное время суток», – рассказал аналитик.

И для того, что противодействовать этому, у украинских защитников просто не хватает боеспособной пехоты, объяснил Машовец.

(Карта боевых действий на Купянcком направлении, согласно данным Deep State)

«Общая ситуация на Купянском направлении – достаточно сложная для ВСУ. Противник (6-я общевойсковая армия, 1-я танковая армия), в течение текущего месяца активизировал, как классические атакующие\штурмовые действия, так и тактику просачивания (проникновения) малыми пехотными группами. По сути, на Купянском направлении (как, впрочем, и на целом ряде других направлений) происходит то, что в тактике называется «перемешиванием боевых порядков войск», – подчеркнул эксперт.

И добавил: на данный момент удержание стабильной линии обороны на Купянском направлении стало «архисложной задачей» для обеих сторон. На это есть ряд причин, основная – применение большого количества ударных и разведывательных дронов.

«Больше шансов на успех, очевидно, получает та сторона, которая имеет большее количество пехоты, преобладающий уровень её маневренности (т.е. способности быстро и желательно скрытно перемещаться по местности) или будет способна обеспечить своевременный и качественный мониторинг всей тактической зоны, а также некие специализированные тактические группы, выделенный в тактический резерв и предназначенные для быстрой и эффективной реакции на проникновения противника в тактическую глубину собственных боевых порядков», – считает Машовец.

Напомним, накануне военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отмечал, что на данный момент ни о каком окружении Купянска на данный момент речи не идет. Кроме того, россияне так и не смогли сформировать плацдарм на правом берегу Оскола. И теперь враг просто забрасывает северо-западные окраины Купянска живой силой.

А утром 11 сентября аналитики Института изучения войны опровергли заявления россиян об их якобы «успехах» в Купянске.