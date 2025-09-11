Live
Генштаб: враг вновь активизировался на севере Харьковщины, за сутки – 16 атак

Украина 08:08   11.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
В утренней сводке 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были за сутки в Харьковской области.

Так на Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили 16 штурмов россиян возле Волчанска,

На Купянском – враг наступал четыре раза около Мирового, Купянска и Боровской Андреевки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 69 авиационных ударов, применил 44 ракеты и сбросил 120 управляемых бомб. Кроме этого, было привлечено для поражения 5965 дронов-камикадзе и совершено 4578 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 91 из реактивных систем залпового огня», – пишут в ГШ.

Потери ВС РФ следующие:

Читайте также: «Победы» россиян в Волчанске и Купянске проанализировали в ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
