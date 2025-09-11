Генштаб: ворог знову активізувався на півночі Харківщини, за добу – 16 атак
У ранковому зведенні 11 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були за добу на Харківщині.
Так на Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 16 штурмів росіян біля Вовчанська.
На Куп’янському – ворог наступав чотири рази біля Мирового, Куп’янська та Борівської Андріївки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 69 авіаційних ударів, застосував 44 ракети і скинув 120 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5965 дронів-камікадзе та здійснено 4578 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 91 — із реактивних систем залпового вогню“, – пишуть у ГШ.
Втрати ЗС РФ такі:
Читайте також: «Перемоги» росіян у Вовчанську та Куп’янську проаналізували в ISW
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб: ворог знову активізувався на півночі Харківщини, за добу – 16 атак»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2025 в 08:08;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 11 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були за добу на Харківщині.".