Генштаб: ворог знову активізувався на півночі Харківщини, за добу – 16 атак

У ранковому зведенні 11 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були за добу на Харківщині.

Так на Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 16 штурмів росіян біля Вовчанська.

На Куп’янському – ворог наступав чотири рази біля Мирового, Куп’янська та Борівської Андріївки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 69 авіаційних ударів, застосував 44 ракети і скинув 120 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5965 дронів-камікадзе та здійснено 4578 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 91 — із реактивних систем залпового вогню“, – пишуть у ГШ.

Втрати ЗС РФ такі: