Росіяни “Куп’янськ взяли у кредит” – що це означає, пояснив Коваленко

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко констатував: ні про яке оточення Куп’янська наразі не йдеться.

Окрім того, росіяни так і не змогли сформувати плацдарм на правому березі Осколу. І тепер ворог просто закидає північно-західні околиці Куп’янська живою силою.

“Вони намагаються закидати Куп’янськ невеликими диверсійно-розвідувальними групами, кількістю 2-3 тіла, 4-5, невеликими – щоб вони просочувалися. Іноді вони переодягаються в цивільних і намагаються зайти якнайглибше в Куп’янськ. Навіщо? Це найцікавіше, бо це суїцидальна місія у форматі “Флемінгу сказали”. І от середньостатистичному цьому магаданському або омському чи хабаровському Флемінгу сказали, що він повинен проповзти на пузі по кущах до центру Куп’янська, розгорнути ганчірку трикольорову типу аквафреш, яку він ховав в своїх труселях весь цей час, і показати дрону, який над ним зависає, що він знаходиться в центрі Куп’янська. Відповідно, з цього російська пропаганда робить сюжет. Ми вже в центрі Куп’янська, ми захопили Куп’янськ, ми контролюємо там 50%, 70%, 99,9% Куп’янська. От для них зараз важливо робити картинку. Це пов’язано ще і з тим, що ми напередодні з вами чули заяви голови російського Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Валерія Герасимова, який трохи вже починає передислокацію в зону маразму та деменції, що більша частина Куп’янська знаходиться під контролем російських військ”, – зазначив Коваленко.

Однак, згідно з картами Deep State, на які, вважає аналітик, можна покладатися, – наразі ворог зовсім не контролює більшу частину міста. Виходячи з цього, ЗС РФ має серйозні проблеми на лівому березі Куп’янська.

“Починається сюрреалістична операція з виходу на правий берег, витрачається величезний ресурс. І зараз продовжують намагатися прориватися в Куп’янськ саме через цю локацію. Швидше за все це пов’язано з тим, що для російських окупаційних військ у разі активізації їх наступальних дій, повноцінних наступальних дій на цьому напрямку, можуть закінчитися тим, що не тільки 6-та загальна військова армія повністю сточиться, а навіть перша танкова армія зникне з історії та підручників російських окупаційних військ”, – припускає аналітик.

Відео: Oboz.ua

Тепер ворог намагається досягти будь-якого результату мінімальними втратами, відправляючи в бій піхоту у бік міського цвинтаря та АЗС на правобережному Куп’янську.

“Ситуація дійсно складна і непроста. І вона якраз вказує на те, що для росіян, які вже, умовно кажучи, Куп’янськ взяли в кредит, – є такий термін. Наприклад, ще в січні цього року росіяни взяли в кредит Торецьк, коли заявили, що Торецьк повністю під контролем російських окупаційних військ станом на січень. Потім нещодавно були заяви про повний контроль Часового Яру, дуже цікаво. Також протягом літа з’являлася інформація, що росіяни контролюють центр Покровська, дуже цікаво. Знову ж таки, диверсійні групи. І те ж саме відбулося з Купʼянськом”, – пояснив Коваленко.

Відповідний ажіотаж, додав Коваленко, ворог також створює на тлі заяви Герасимова про нібито окупацію більшої частини Куп’янська. Подібні заяви намагаються переконувати, що невдовзі бої закінчаться і місто повністю перейде під контроль РФ.