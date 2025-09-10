Наступна зима буде найважчою на Харківщині – Синєгубов (відео)

Ми чітко розуміємо, що наступна зима в умовах війни буде ще важчою, ніж торішня, визнав начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.

«Спочатку ми говорили, що найважчою буде зима 2024-2025. Зараз, звичайно, розуміємо, що саме ця. Тому що ворог вже б’є по критичній інфраструктурі. Ось ми нещодавно тільки відновили електропостачання по Лозовій. Однак все одно ми чітко розуміємо, що прицільні удари по енергетиці вже є зараз і, звичайно, будуть під час опалювального сезону», – пояснив начальник ХОВА.

На думку Синєгубова, треба максимально продовжити захищати все, що ми можна: розподільчі підстанції і генеруючі підприємства.