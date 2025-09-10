Наступна зима буде найважчою на Харківщині – Синєгубов (відео)
Ми чітко розуміємо, що наступна зима в умовах війни буде ще важчою, ніж торішня, визнав начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.
«Спочатку ми говорили, що найважчою буде зима 2024-2025. Зараз, звичайно, розуміємо, що саме ця. Тому що ворог вже б’є по критичній інфраструктурі. Ось ми нещодавно тільки відновили електропостачання по Лозовій. Однак все одно ми чітко розуміємо, що прицільні удари по енергетиці вже є зараз і, звичайно, будуть під час опалювального сезону», – пояснив начальник ХОВА.
На думку Синєгубова, треба максимально продовжити захищати все, що ми можна: розподільчі підстанції і генеруючі підприємства.
Читайте також: Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зима, Олег Синегубов, опалення, отопительний сезон, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Наступна зима буде найважчою на Харківщині – Синєгубов (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2025 в 17:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми чітко розуміємо, що наступна зима в умовах війни буде ще важчою, ніж торішня, визнав начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону. ".