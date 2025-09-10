Live
Следующая зима будет самой тяжелой в Харьковской области — Синегубов (видео)

Общество 17:40   10.09.2025
Оксана Якушко
Мы четко понимаем, что следующая зима в условиях войны будет еще тяжелее, чем прошлогодняя, ​​признал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона. 

«Сначала мы говорили, что тяжелее всего будет зима 2024-2025 года. Сейчас, конечно, понимаем, что именно эта. Потому что враг уже бьет по критической инфраструктуре. Вот мы недавно только возобновили электроснабжение в Лозовой. Однако все равно мы четко понимаем, что прицельные удары по энергетике есть уже сейчас и, конечно, будут во время отопительного сезона», — пояснил начальник ХОВА.

По мнению Синегубова, нужно максимально продолжить защищать все, что возможно: распределительные подстанции и генерирующие предприятия.

Автор: Оксана Якушко
