Следующая зима будет самой тяжелой в Харьковской области — Синегубов (видео)

Мы четко понимаем, что следующая зима в условиях войны будет еще тяжелее, чем прошлогодняя, ​​признал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

«Сначала мы говорили, что тяжелее всего будет зима 2024-2025 года. Сейчас, конечно, понимаем, что именно эта. Потому что враг уже бьет по критической инфраструктуре. Вот мы недавно только возобновили электроснабжение в Лозовой. Однако все равно мы четко понимаем, что прицельные удары по энергетике есть уже сейчас и, конечно, будут во время отопительного сезона», — пояснил начальник ХОВА.

По мнению Синегубова, нужно максимально продолжить защищать все, что возможно: распределительные подстанции и генерирующие предприятия.