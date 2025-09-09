Харьковчанка из Гарварда объяснила, что с Трампом и где решительность стран ЕС

У политолога из Харькова Юлии Биденко за плечами опыт стажировки и работы ЕС – в Берлине и в Брюсселе. В настоящее время она находится в Гарварде, США. В интервью МГ «Объектив» эксперт поделились, как с европейской стороны границы и из-за океана выглядят разговоры о «мирных переговорах», гарантиях безопасности, территориальных уступках и остальных обсуждаемых в Украине темах. А также выразила мнение, почему российская пропаганда подзабыла о Харькове.

Почему пропаганда РФ больше не кричит, что Харьков – российский город

– Насколько стоит харьковчанам радоваться, что тема Харькова не фигурирует в требованиях РФ по обмену территориями?

– Это вопрос не спонтанной радости, это не подарок от россиян, что Харьков не фигурирует в их условиях. Это оттого, что не дали провести эти референдумы, очень вовремя и быстро отвоевали Харьковщину наши военные. К сожалению, среди моих друзей несколько погибли именно на этом направлении в 2022 году. Но то, что российская пропаганда или даже правовая система не вносит Харьков в собственные посягательства на украинские территории, не гарантирует мирную жизнь харьковской громаде.

Украине придется играть в сложную геополитическую игру с Трампом

— Трамп мечтает завершить войну в Украине любой ценой, даже на условиях Путина, лишь бы получить Нобелевскую премию мира. Насколько его позиция созвучна настроениям в Европе?

— Я знаю, что в украинском политикуме и среде экспертов сейчас иногда очень критическое отношение к господину Трампу, и понятно почему. Потому что украинцы желали бы скорейшей финализации этой войны на украинских условиях. Но иногда мы ошибаемся, оценивая происходящее в мире сквозь украиноцентрическую картину, которая по ту сторону океана может выглядеть не совсем такой, как мы ожидаем. Поэтому действительно эта риторика господином Трампом будет продолжаться. Он в принципе не должен серьезно воспринимать позицию Украины.

— Так на что украинцам рассчитывать?

— Зеленский и его команда, и ряд европейских политиков показывают, что мир в Украине должен быть справедлив, стабилен и предсказуем. А это означает предоставление Украине определенных гарантий безопасности и невозможность РФ возобновить военные действия через несколько лет, когда восстановятся ее экономические или человеческие ресурсы. Поэтому действительно мы должны воспринимать серьезную позицию господина Трампа. Но с другой стороны, мы понимаем, что пока лучшим гарантом того, что происходит в Украине, является ВСУ.

Поэтому мы должны играть в очень сложную геополитическую игру, но не сдавать свои позиции. И видим, что наше политическое руководство стоит на том, что подарков не будет и линию разграничения нужно даже при таком давлении сохранить там, где она физически.

Почему «Коалиция решительных» не вводит военный контингент в Украину

– «Коалиция решительных» превратилась в объединение нерешительных, когда одна за другой страны высказались, что не введут свой военный контингент на территорию Украины. Уж пусть лучше это делают армии Саудовской Аравии и Бангладеш, чем Германия, Польша или Румыния. Что их сдерживает?

— Разные настроения есть в Европе, сейчас нашими крупнейшими союзниками является руководство Евросоюза и то, что называется Нордик – страны Балтии и Скандинавии, Германия и Великобритания, которая не является членом ЕС и все равно решительно и стабильно, несмотря на смену правительств, пытается поддерживать Украину. Но нам нужно смотреть глубже, потому что около 80 лет назад большинство европейских стран отдали США на аутсорс свою безопасность. И изменение курса Америки в этом смысле было горьким месседжем, заставляющим страны НАТО перестраивать свою политику безопасности. Но мы должны понимать, что в европейских демократиях это делается гораздо медленнее, чем, к сожалению, в диктатурах.

— Кто-нибудь из стран НАТО может самостоятельно принимать решения о введении своих вооруженных сил в другую страну?

– Та же Франция, имеющая Иностранный Легион, по Конституции может решать вопрос отправки контингента за пределами страны. Но во многих европейских странах, которые после Второй мировой войны меняли свое законодательство, как Германия, речь не шла или прямо запрещено отправлять своих военных за границу. В Италии конституционно это тоже запрещено и требует полной поддержки парламента, проведения консультаций, референдумов.

Как иностранный военный контингент может повлиять на безопасность в Украине

— На днях Берлин вместо своих военных предложил отправлять в Украину наших мужчин, которые находятся в Германии…

– Момент сугубо политический: как объяснить своим избирателям, что наши ребята поедут в Украину воевать с Россией. В Германии немного выросла помощь оружием Украине по сравнению с 2022 годом. Потому что 3,5 года назад большинство немцев поддерживали именно гуманитарную помощь без отправки оружия.

— Вы верите, что иностранный контингент может обеспечить безопасность в Украине?

– Насколько 50-тысячный контингент таких миротворцев может изменить ситуацию на фронте? Я думаю, что даже мы, гражданские, не говоря о военных, понимаем, что это в большей степени символический жест. И к тому же речь идет о размещении иностранных военных в условно безопасных регионах. Поэтому не совсем понятно, как это облегчит ситуацию на фронте, в Украине и при этом не изменит политических настроений в Европе. Мы видим пропутинский наклон в некоторых странах, поэтому нам лучше не рисковать той поддержкой, которую мы уже получаем. Я имею в виду экономическую сторону вооружения и обучения.

Украинские военные не испытывают уважения со стороны законодателей

– На днях Верховная Рада приняла законопроект о повышенной ответственности военных, который выглядит как выстрел власти себе в ногу. Ведь это снова вызвало протесты, потому что единственная наша защита – военные. Руководство страны вроде бы должно это осознавать, но создалось впечатление, что оно живет в параллельной Украине…

— Я совершенно с вами соглашаюсь. И тоже готова присоединиться к протестным действиям, потому что у меня много бывших студентов, родственников и друзей в ВСУ. И этот законопроект демонстрирует, что, будучи щитом всей Украины, а может даже Европы, военные не испытывают значительного уважения со стороны законодателей. И это очень контрастирует с теми законодательными изменениями, позволяющими уезжать молодым людям за границу. Военные чувствуют себя как некие антигерои. И почему к ним так относятся по сравнению с мирным молодым населением вызывает очень много вопросов. У них нет завышенных ожиданий новых волн мобилизации, но есть понимание собственной ответственности за судьбу страны.

Это первая часть нашего разговора с Юлией Биденко. Во второй, которая будет опубликована 11 сентября, вы прочтете, чего ждать Украине от ближайших соседей – Венгрии, Словакии и Польши, а также кое-что о внутренней политике, а именно – как влияет политический рейтинг на реальные перспективы избрания.