Парки Харкова підбили підсумки зими: дані від комунальників
КП “Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова” повідомило, скільки співробітники розчистили територій за минулу зиму (рахували, безумовно, одну й ту саму площу стільки разів, скільки по ній проходили робітники та техніка).
“Працівники підприємства щодня підтримували належний санітарний стан територій в Індустріальному, Холодногірському, Слобідському та Немишлянському районах. Загалом за сезон було розчищено від снігу близько 8 млн кв. м доріжок і пішохідних зон. Під час ожеледиці понад 5 млн кв. м територій обробили піщано-сольовою сумішшю”, – навела статистику пресслужба Харківської міськради.
Колеги охоронців харківських парків – КП “Шляхрембуд” теж опублікувало підрахунки, однак поки що лише ті, що стосуються прибирання в місті за тиждень.
“Протягом цього тижня підприємство вивезло з вулиць міста близько 5 тис. куб. м льоду”, – наголосили комунальники.
Читайте також: Мімозовий центр Харкова: як прикрашають до весняних свят сад Шевченка
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Парки Харкова підбили підсумки зими: дані від комунальників», то перегляньте більше у розділі Харків на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2026 в 15:15;