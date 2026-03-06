Live

Парки Харкова підбили підсумки зими: дані від комунальників

Харків 15:15   06.03.2026
Оксана Горун
Парки Харкова підбили підсумки зими: дані від комунальників Фото: ХМР

КП “Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова” повідомило, скільки співробітники розчистили територій за минулу зиму (рахували, безумовно, одну й ту саму площу стільки разів, скільки по ній проходили робітники та техніка).

“Працівники підприємства щодня підтримували належний санітарний стан територій в Індустріальному, Холодногірському, Слобідському та Немишлянському районах. Загалом за сезон було розчищено від снігу близько 8 млн кв. м доріжок і пішохідних зон. Під час ожеледиці понад 5 млн кв. м територій обробили піщано-сольовою сумішшю”, – навела статистику пресслужба Харківської міськради.

Колеги охоронців харківських парків – КП “Шляхрембуд” теж опублікувало підрахунки, однак поки що лише ті, що стосуються прибирання в місті за тиждень.

“Протягом цього тижня підприємство вивезло з вулиць міста близько 5 тис. куб. м льоду”, – наголосили комунальники.

Читайте також: Мімозовий центр Харкова: як прикрашають до весняних свят сад Шевченка

Автор: Оксана Горун
Популярно
Чотири атаки ворога з початку доби було на Харківщині – Генштаб
Чотири атаки ворога з початку доби було на Харківщині – Генштаб
06.03.2026, 16:24
Другий день обміну: 13 жителів Харківщини повернулися з полону
Другий день обміну: 13 жителів Харківщини повернулися з полону
06.03.2026, 16:02
Підземний дитсадок за 132 млн для 13 дітей хочуть будувати на Харківщині – ХАЦ
Підземний дитсадок за 132 млн для 13 дітей хочуть будувати на Харківщині – ХАЦ
06.03.2026, 12:09
Катував поліціянтів на Харківщині: СБУ назвала ім’я російського злочинця
Катував поліціянтів на Харківщині: СБУ назвала ім’я російського злочинця
06.03.2026, 12:30
Стрибок цін на бензин і дизпаливо в Україні: що кажуть прем’єрка та експерти
Стрибок цін на бензин і дизпаливо в Україні: що кажуть прем’єрка та експерти
06.03.2026, 14:07
600 разів за тиждень діставали харків’ян із ліфтів, що застрягли – мерія
600 разів за тиждень діставали харків’ян із ліфтів, що застрягли – мерія
06.03.2026, 13:24

Новини за темою:

06.03.2026
Парки Харкова підбили підсумки зими: дані від комунальників
03.03.2026
РНБО за участі Харкова: що обговорювали в столиці, розповів президент
02.03.2026
Посилюємо контроль над Куп’янськом – Сирський підбив підсумки зими
26.02.2026
«Сподіваємося, руху в бік Харкова не буде». Що очікують після зими у ДПСУ
17.02.2026
Найскладніша зима за 10 років: що з дорогами в Харкові, коли почнуть ремонти


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Парки Харкова підбили підсумки зими: дані від комунальників», то перегляньте більше у розділі Харків на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2026 в 15:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова” повідомило, скільки співробітники розчистили територій за минулу зиму".