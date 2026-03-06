Парки Харкова підбили підсумки зими: дані від комунальників

КП “Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова” повідомило, скільки співробітники розчистили територій за минулу зиму (рахували, безумовно, одну й ту саму площу стільки разів, скільки по ній проходили робітники та техніка).

“Працівники підприємства щодня підтримували належний санітарний стан територій в Індустріальному, Холодногірському, Слобідському та Немишлянському районах. Загалом за сезон було розчищено від снігу близько 8 млн кв. м доріжок і пішохідних зон. Під час ожеледиці понад 5 млн кв. м територій обробили піщано-сольовою сумішшю”, – навела статистику пресслужба Харківської міськради.

Колеги охоронців харківських парків – КП “Шляхрембуд” теж опублікувало підрахунки, однак поки що лише ті, що стосуються прибирання в місті за тиждень.

“Протягом цього тижня підприємство вивезло з вулиць міста близько 5 тис. куб. м льоду”, – наголосили комунальники.